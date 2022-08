„Po nepovedeném prvním utkání v Úvalech nás čekalo domácí utkání s Hlízovem. Apeloval jsem na hráče, že nás nečeká nic jednoduchého, že samo nic nepůjde,“ konstatoval na úvod trenér čáslavské rezervy Radek Richard. „Do prvního poločasu jsme vstoupili dobře a prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem. Po půl hodině hry se utkání vyrovnalo a Hlízov nám byl rovným soupeřem. Ve 30. minutě hry měl stoprocentní šanci Vančura, který bohužel neproměnil. Zlom utkání přišel ve 43. a 45. minutě zápasu, kdy si opět necháme dát góly ze standardní situace.

Druhý poločas ovlivnila červená karta Růžičky, která určila ráz druhého poločasu. Hosté si zalezli v bloku na vápno a my hráli do plné obrany. Nedokázali jsme se přes obranu soupeře dostat až na vyloženou šanci Nováka, který hlavičkoval k tyči, ale brankář hostí chytil. V závěru zápasu jsme nedokázali našeho tlaku využít,“ hodnotil derby kouč Richard. „Nemůžeme si během dvou minut prohrát celý zápas a už vůbec ne opět ze standardní situaci,“ zlobil se čáslavský kormidelník.

Foto, I.B třída: Nováček z Kácova vyrazil hodně směle, nebodovali jen Uhlíři

„Chtěli jsme Čáslav napadat, ale ta posílena o několik hráčů A týmu nám z presingu dost vyjížděla, takže jsme přešli na plán B a šli a do bloku,“ přiblížil předzápasové plány hlízovský kouč David Linhart. „Prvních třicet minut byla Čáslav lepší, my jsme toho ze hry moc neměli, ale pomohli jsme si dvěma standardkami, které jsme cíleně zahrávali do určitého prostoru. Druhý poločas ovlivnila podle mě nesmyslná červená karta pro výborně hrajícího Pavla Růžičku, kdy dostal k údivu cele tribuny i laviček druhou žlutou po faulu, který byl na něj. Museli jsme zalézt do bloku a hrát na brejky, domácí z toho vytěžili ale jen jednu stoprocentní šanci, kterou ale výborně zlikvidoval jistý Míšek. My naopak mohli přidat třetí gól po úniku Puka,“ popsal důležité momenty klání Linhart. „Chtěl bych kluky pochválit za bojovný a poctivý výkon, jenom mě mrzí, že se nedostalo na všechny hráče z lavičky, protože střídání byla vesměs vynucená a do tohoto průběhu jsem zasahovat moc nemohl,“ dodal hlízovský kormidelník.

Branky: 43. P. Růžička, 45. Maxa. 54. P. Růžička (Hlízov). Poločas: 0:2.

Čáslav B: Vyhnánek – Kurka (71. Dastych), Čáp, Špičák, Lebduška, Nykodým (76. Novák), Vančura, Havrda, Konyvka (66. Mužátko), Klepal (76. Fišr), Vilím.

Hlízov: Míšek – T. Šváb (67. M. Šváb), Šusta, J. Rlžička, Puk, Vahnánek, Tafel, P. Růžička, Váňa (73. Para), Maxa (83. Šesták), Král.