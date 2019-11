Na první branku se čekalo do pětadvacáté minuty, než svou příležitosti proměnil Antonín Keltner, a poslal tak domácí tým do vedení. Druhý branka přišla za sedm minut, do šance se dostal Daniel Kadlec, který překonal zručného brankáře Tomáše Cudlína. Třetí a zároveň poslední branka utkání padala až ve druhém poločase, konkrétně v padesáté minutě, když se mezi střelce zapsal Ondřej Dušek. Sázavští fotbalisté porazili Zruč nad Sázavou 3:0, hosté tak potvrdili nepříliš úspěšný podzim v I. B třídě.

„Nebyl to úplně jednoduchý zápas, samozřejmě jsme chtěli vyhrát, trochu jsme se báli o podcenění soupeře, výkon nebyl úplně optimální, ale výsledkově jsme to zvládli. Pořád se držíme v kontaktu s přední polovinou tabulky, hosté na začátku a konci prvního poločasu byli nebezpeční, my jsme na začátku utkání neproměnili asi dvě šance. Potom nás podržel brankář dobrým zákrokem, naštěstí jsme pak vstřelili dvě branky, které byly důležité, protože jsme šli do druhého poločasu s náskokem. Před poločasem jsme mohli inkasovat, náš brankář výborně vychytal pokus soupeře nohou,“ řekl k prvnímu poločasu hrající trenér sázavských fotbalistů Pavel Chuchla.

„Ve druhém poločase jsme přidali třetí branku, utkání se pak z obou stran víceméně dohrávalo, obě strany věděly, že je rozhodnuto. My jsme se ještě dokázali dostat do nějakých menších příležitostí, ale neproměnili jsme je, soupeř už tak nebezpečný nebyl. Myslím si, že Zruč nad Sázavou by si zasloužila větší počet bodů, určitě mohou hrát na vyšších pozicích, než je tomu teď,“ doplnil sázavský lodivod své hodnocení.

Sázavské čeká ve dvanáctém kole zápas proti Kondraci na domácím hřišti od 14:00. Zručští fotbalisté očekávají utkání se Zvolí, kterou od 14:00 přivítají na domácím trávníku.

Sázava – Zruč nad Sázavou 3:0 (25. Keltner, 32. Kadlec, 50. Dušek)

Sázava: Hrbek – Danko (46. Svoboda), Chuchla (79. Zeman), Skála, Keltner, Dušek, Král, Švec (59. Marek Chrpa), Martin Chrpa, Kadlec, Bartoš. Trenér Pavel Chuchla.

Zruč nad Sázavou: Cudlín – Louda, Hájek, Jouza, Jelínek, Viktora, Arnolt (82. Kotek), Martinák, Váňa (55. Pejša), Jelínek (76. Kovář), Zeman (70. Bareš). Trenér Michal Váňa.