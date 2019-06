Už ve třinácté minutě vstřelili domácí první branku, o kterou se postaral Munkhbayasakh Tugsmandakh. O čtyři minuty později ho napodobil jeho spoluhráč Lukáš Jelínek, a Zruč najednou vedla 2:0. Tři minuty před koncem prvního poločasu přidala Zruč nad Sázavou třetí branku, střelcem byl Tugsmandakh, pro kterého to byl druhý zásah v utkání. Ve druhé části utkání padla také branka na druhé straně, jediným střelcem Sázavy byl v čtyřiasedmdesáté minutě Roman Havránek. Zruč nad Sázavou tak porazila hosty ze Sázavy 3:1 a získala tak první jarní výhru.

„Dali jsme dvě rychlé branky, v sedmnácté minutě jsme vedli 2:0, do toho jsme ještě nějaké šance nevyužili. Po dlouhé době jsme se dostali do šancí v útoku, ale pak jsme dvacet minut vypadli ze hry. Nakonec jsme ke konci prvního poločasu přidali třetí branku. Do druhého poločasu jsme nastoupili trochu lehkovážně, koledovali jsme si o branku, kterou jsme také nakonec dostali. Úplně jsme přestali hrát, po zbytek zápasu jsme se nepropracovali do nějaké pořádné příležitosti, ale ubojovali jsme to, za to jsme rádi. Konečně jsme plnohodnotně bodovali, navíc doma a proti Sázavě, která přijela s mladým týmem, který má do budoucna dobrou perspektivu. My jsme se také pořádně sešli po dlouhé době, díky tomu jsme mohli prostřídat. S výsledkem panuje spokojenost,“ zhodnotil utkání kapitán Zruče nad Sázavou Ondřej Jouza.

„Hráli jsme špatně, v prvním poločase jsme dostali tři branky. Trávník byl trochu suchý a přerostlý, opakovali jsme si, že musíme chodit do náběhů a hrát na ostré balony. Několikrát jsme si na balon šlápli a upadli, hřiště nebylo moc dobré. Domácím jsme nabízeli brejkové situace, sice jsme drželi balon, ale vytvářeli jsme spíš platonický tlak. Chtěli jsme hrát profesorsky, jako stará garda, čekali jsme, že si soupeř nastřílí branky sám. Ve druhé polovině jsme to trochu zjednodušili, ale nebylo to o moc lepší. Výkon se mi vůbec nelíbil, mohli jsme možná dát nějakou branku navíc, ale i tak bychom nejspíš prohráli,“ nebyl s výsledkem utkání a výkonem svých svěřenců spokojený sázavský trenér Pavel Chuchla.

Fotbalisté Zruče nad Sázavou odehrají příští mistrovské utkání v neděli 9. června od 17:00 na půdě dalšího celku z Kutnohorska, Uhlířských Janovic. Zručští na podzim proti Uhlířským Janovicím prohráli na pokutové kopy, když stav po devadesáti minutách byl 2:2.

Sázavu čeká další utkání v neděli 9. června v Pečkách, kde se utkají s tamním mužstvem, které na podzim porazili 3:2 díky brankám Havránka, Duška, a Keltnera.

Zruč nad Sázavou – Sázava 3:1 (13., 42. Tugsmandakh, 17. L. Jelínek – 74. Havránek)

Zruč nad Sázavou: Cudlín – Martinák, L. Jelínek, Louda, Jouza, Zeman, Arnolt, Tugsmandakh, Janda (46. Hájek), P. Jelínek, Viktora.

Sázava: Hrbek – Skála, Havránek, Chuchla, Král – Danko, Marek Chrpa (46. Sochor), Martin Chrpa, Bartoš – Keltner, Švec (46. Svoboda).Trenér Pavel Chuchla.