Hodně třaskavé derby na úvod sezony. Fotbalisté čáslavské rezervy hostili v prvním kole krajské I.A třídy na svém stadionu Vrdy. Šťastnější byli po utkání hostující hráči i funkcionáři. Nováček soutěže na půdě protivníka o gól vyhrál. Béčko Čáslavi dohrávalo v deseti, když byl čtvrt hodiny před koncem vyloučený střídající Horák za nešetrný faul.

Z fotbalového utkání I.A třídy Čáslav B - Vrdy (2:3) | Foto: Deník/Michal Bílek

Čáslav B – Vrdy 2:3

„Utkání se nepovedlo výsledkově a ani moc herně. Bohužel jsme prohráli. Podle mě jsme se ale porazili hlavně sami. Nechci, aby vyznělo, že snad snižuji výkon soupeře, ale vedeme zaslouženě jedna nula a v podstatě ve chvíli, kdy rozhodčí už skoro píská poločas, doslova vyrobíme naprosto zbytečnou penaltu. Podepisuje se na tom nezkušenost, v týmu hrálo šest dorostenců. Z toho dva hráli za chlapy úplně poprvé a před tři sta diváky v lokálním derby to pro ně byl opravdu křest ohněm,“ uvedl po derby trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek. „Bohužel jsme dohrávali dost minut po červené kartě o jednoho méně. Přesto jsme soupeře trochu tlačili a snížili na 2:3. Překvapením pro mě bylo, že Vrdy už nemohly ani běhat a je škoda, že jsme toho neuměli využít. Hráčsky to nebylo ono. Vilíma jsem musel střídat po deseti minutách kvůli zranění a Špičáka v zásadě také. Takže se to trochu rozpadlo. Uvidíme dál, bude to těžké, ale ne nemožné,“ řekl Junek.

Linhart: Domácí hráli poctivý a jednoduchý fotbal, který nám nevoněl

„Nervózní první poločas, kdy do třicáté minuty nebylo na co koukat. Poté měli domácí šanci z přečíslení, které ale zakončili hlavičkou mimo branku. Poté jsme zachytili rozehrávku Čáslavi, ale akce Víška a Šveřepy skončila bez branky. Následný protiútok velmi dobře dohrál Tůma a střelou k tyči šla Čáslav do vedení. Těsně před přestávkou jsme si výborně prostrčili míč do vápna a brankář Málek trefil Šveřepu za žlutou kartu. Penaltu proměnil Semrád,“ hodnotil první poločas hostující kormidelník Roman Masopust. „Do druhé půle jsme byli značně aktivnější. Z množství nebezpečných situací se ujala až rychlá kombinace Víška a Šveřepy, jehož střílený centr dorážel Kapounek. Dobré zákroky předvedl brankář Málek, který vytáhl střely Šveřepy, Víška a Volence. Skóre se měnilo až po samostatné akci Volence středem hřiště. V 75. minutě šli navíc domácí do deseti. Přesto jsme si dokázali závěr zkomplikovat, když jsme těsně před vápnem přišli při rozehrávce o míč a domácí dohráli akci v 89. minutě až do branky. Závěr zápasu už jsme si dokázali pohlídat,“ oddechl si Masopust.

Branky: 33. Tůma, 89. Hybler – 45+2. Semrád (z PK), 53. Kapounek, 72. Volenec. ČK: 75. Horák (Čáslav). Poločas: 1:1.

Čáslav B: Málek – Marek, Houfek, Špičák (46. Horák), Lebduška, Havelka, Spáčil (46. Para), Gonda (67. Novák), Fišr, Vilím (11. Hybler), Tůma (46. Koryčánek).

Vrdy: Kopecký – Andrle (90. Lengál), Nový, Šveřepa (82. Kloc), Kapounek (70. Šranko), L. Petr, Volenec, Růžička, Vávra (80. Burjetka), Semrád, Víšek (66. Novák).