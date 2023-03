/VIDEO, FOTOGALERIE/ V prvním jarním kole fotbalisté Hlízova a rezervy Čáslavi nehráli, v tom druhém na sebe narazili ve vzájemném měření sil. Úspěšnější byli v okresním derby krajské I.A třídy hostující fotbalisté, kteří byli výrazně posíleni o hráče divizního áčka. Hlízov musel na svém hřišti skousnout porážku o dva góly.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Čáslav B (1:3) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Čáslav B 1:3

„Všechny góly, které jsme dostali, by se mohly vysílat v silvestrovském pořadu. To jsem ještě neviděl,“ krčil po utkání rameny hlízovský kormidelník David Linhart. Přestože byl soupeř posílený o osm hráčů áčka, byla hra vyrovnaná. I s jejich posílením jsme si ale měli poradit. Na těžkém terénu nebyla možná kombinace a chtěli jsme hrát jednoduše. Hned zkraje nás podržel Míšek. Pak jsme dostali gól po situaci, které jsme dělat nechtěli. Bylo to po malé domů a útočník dával do prázdné brány. My jsme měli asi tři šance po rohových kopech, ale byli jsme málo hladoví. A poté už jsme dostali druhý gól. Po změně stran jsme s tím chtěli něco udělat, změnili jsme rozestavení a hru jsme měli ve své moci. Ale přišel třetí gól a opět z kategorie komických. Ke konci jsme dali gól, ale hosté si to už pohlídali,“ popisoval důležité momenty Linhart. „Tři inkasované góly byly ale fakt silvestrovské,“ zopakoval kouč poražených.

„I když jsme byli poprvé na trávě, měli jsme v prvním poločase herně navrch. Míč nám na těžkém terénu odskakoval. Byli jsme výrazně posíleni o hráče áčka, což se muselo promítnout. A také promítlo. Byl jsem překvapený, že jsme nechali hrát Hlízov dlouhé balony, s čímž jsme si neuměli poradit, měli jsme více držet míč. Dali jsme ale v utkání tři branky a měli jsme hru pod kontrolou,“ vyprávěl po derby hostující trenér Vratislav Junek. „Soupeř ke konci snížil, ale naštěstí už další gól nepřidal. Za týden se nikdo nebude ptát, jestli jsme hráli dobře. Hlavní je, že máme tři body, protože v Hlízově se moc vyhrávat nebude. Všichni bojujeme za jednotnou myšlenku, hráči z A týmu jsou pokorní a je z toho cítit klubismus. Podporu mám i u trenéra áčka Jakuba Svoboda, který chce, aby byli kluci co nejvíce vytěžovaní. Mám radost z vítězství, snad na to navážeme,“ dodal Junek.

Branky: 80. Tafel – 26. Kurka, 33. a 64. Ronovský. Poločas: 0:2.

Fotbal Hlízov: Míšek – Vojtíšek, Šesták, Král (76. Tichý), Puk, Jilemnický, Tafel (90. Martínek), P. Růžička (62. Váňa), Maxa, T. Šváb (90. M. Šváb), J. Růžička.

FK Čáslav B: Vlček – Kurka (46. Tuzar), Špičák, Kubín, Lebduška, Hannich (90. Novák), Mach, Vocel, Marek (49. Vrána), Dastych, Ronovský (76. Havrda).