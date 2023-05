Čáslavská rezerva v dalším pokračování krajské I.A třídy plichtila na svém hřišti. O body se podělila s Pšovkou Mělník. Domácí borci vedli těsně před poločasem po gólu Vilíma, hosté srovnali po pauze. Téměř dvacet minut pak dohrávali domácí fotbalisté bez vyloučeného Lebdušky, oslabení ale ustáli.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Čáslav B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Čáslav B – Pšovka Mělník 1:1

„Zápas se mi těžko hodnotí. První půlku jsme dominovali, měli jsme spoustu slibných útoků, ale bohužel jsme z toho dali pouze jeden gól. Soupeř se přes půlku dostal sporadicky, dobře jsme kombinovali. V poločase klukům říkám, vedeme, jsme jasně lepší, držte balon a v tom teple jim dojdou síly, buďte trpěliví. Bohužel to vůbec nesplnili a pořád jsme se někam hnali. Soupeř to zavřel a hrál na brejky a to celkem úspěšně. Z rohu srovnali, potom jsme šli po červené do deseti a už vyhrát asi nešlo. Takže zaplať bůh za bod, ale s Mělníkem je to doma ztráta dvou bodů,“ řekl k utkání trenér čáslavské rezervy Vratislav Junek.

Čáslav zápas jara nezvládla. Spravedlnost se nám vysmála do očí, řekl Svoboda

Branky: 42. Vilím – 63. Svoboda. ČK: 72. Lebduška (Čáslav). Poločas: 1:0.

Čáslav B: Kubát – Marek, Kubín, Lebduška, Tuzar, Novák (90. Gonda), Klepal, Spáčil (63. Fišr), Havrda, Vilím (52. Vrána), Dastych.