Čáslav B – Úvaly 1:5

„Zápas jsme prohráli vlastní hloupostí. První poločas jsme vůbec nehráli špatně. Drželi jsme balon, hra byla vyrovnaná a po hezké akci jsme podle mého názoru dali regulérní gól, který nám pro údajný ofsajd nebyl uznán,“ litoval po prvním poločase trenér čáslavského béčka Vratislav Junek.

„Ve druhé půli jsme vystřídali hráče, co už měli v nohách zápas z předchozího dne a šli jsme malinko kvalitou dolů. První gól jsme dostali po takovém nákopu do vápna, vcelku nic složitého, bohužel obránce se absolutně nedomluvil s brankářem a hostům jsme tenhle gól naprosto darovali. Ti to chytře zavřeli, začali hrát na brejky, po druhé žluté za kecy jsme šli ještě do oslabení a potom už tam góly padaly - přímák, penalta,“ zhodnotil druhé dějství Junek.

Branky: 76. Dastych – 58., 64. a 90+3. Černý (3. z PK), 69. Schovanec, 86. Letko. ČK: 85. Klepal (Čáslav B). Poločas: 0:0.

Čáslav B: Beran – Havránek, Spáčil (57. Kubín), Suchý, Lebduška, Dastych, Klepal, Havrda, Gonda (70. Sechovec), Fišr, Hybler (57. Tůma).