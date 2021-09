Bílé Podolí – Liblice 3:1

„Potřebovali jsme nutně vyhrát, protože se hrálo o šest bodů. My jsme chtěli vybojovat výhru a to jsme splnili,“ byl spokojený trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb. „První poločas byl dobrý, ve druhém už to byla holomajzna. My jsme ale rádi za tři body. Horší je, že jsme přišli o další dva hráče, je nás málo. Jeden dostal červenou kartu a jeden se zranil,“ uvedl Šváb. „V naší situaci jsou nejdůležitější tři body. Měli jsme výborný vstup do zápasu a odehráli jsme dobře celý první poločas. Hostí sice snížili na dva jedna, my jsme ale přidali před poločasem třetí branku. Soupeř měl malinko více ze hry, my jsme prostřídali a už to nebylo ono,“ uvedl kouč domácího celku.

Branky: 2. Weinlich, 8. a 44. Švadlenka – 37. Dukay. ČK: 79. Chmelař – 81. Plachý. Poločas: 3:1.