Bílé Podolí – Pátek 3:0

„Především první poločas nám vyšel dobře. Soupeře jsem viděl minulý týden, takže jsme věděli, co od něm máme očekávat. Nám se dařilo plnit to, co jsme si před zápasem řekli. Díky našemu důrazu jsme soupeře do ničeho nepustili. Dali jsme první branku a těsně před poločasem jsme zachytili jejich rozehrávku a přidali pojistku. Hned po přestávce jsme přidali třetí branku. Oběma týmům pak docházely síly. Je to pro nás krásný výsledek po minulé porážce v Semicích. Takže jsme spokojeni,“ lebedil si trenér Bílého Podolí Bohuslav Šváb.

„Věděli jsme, že nás nebude čekat lehké utkání. V pětadvacáté minutě jsme mohli jít do vedení, ale Bureš netrefil prázdnou branku. Pak ještě z rohu hlavou mířil Bulíř také těsně vedle. Domácí z první akce dali hlavou vedoucí branku. Gól na konci poločasu nás asi zlomil. Přesto jsme chtěli druhou půli něco se zápasem udělat. Z rohu ale přišel třetí gól domácích. Zápas jsme prohráli nedůrazem v osobních soubojích, a když jsme se dostali k zakončení, tak i v nepřesnosti v zakončení," řekl po utkání kapitán Pátku Jiří Kohoutek.

Branky: 37. Jelínek, 45. Chmelař, 49. Kupka. Poločas: 2:0.