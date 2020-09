Fotbalová I. B třída, skupina C pokračovala třetím kolem. V sobotu hrál Suchdol i Bílé Podolí. Vrdy odpočívaly.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Do zápasu jsme vstoupili hrozně. Z šesti gólů jsme udělali pět individuálních chyb. Nechápu, co jsme dělali. Někteří hráči se soupeře zalekli. Hrozný,“ mračil se hrající trenér David Čižinský a pokračoval: „Nešlo nám nic. Vše bylo obráceně. Zápas blbec. Soupeři spadlo do brány vše, co si vytvořil. My jsme jim na vše nahrávali. Nám nic nešlo a Semicím šlo vše.“