Po dvou zápasech bez výhry zase fotbalisté Hlízova v krajské I.A třídě zabrali a na svém hřišti porazili Pšovku Mělník. Nerozhodilo je ani dvojnásobné nucené střídání v prvním poločase.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Čáslav B (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Pšovka Mělník 3:1

„Výborně jsme začali, hned v první minutě jsme měli stoprocentní šanci, kterou jsme neproměnili, ale v sedmé minutě už jsme se Šestákem ujali vedení. Po dvou nucených střídáních jsme trochu vypadli ze hry, než jsme se se změnami srovnali, ale zápas jsme rozhodli v nastavení první půle, kdy dobře hrající Filip Tichý po individuální akci hezky odcentroval a Martin Šváb to zavřel na zadní tyči. Chvíli po půlce jsme dali na 3:0 a nebylo už asi co řešit,“ komentoval průběh utkání hlízovský trenér David Linhart. „Mrzí mě, že jsme se potom soupeři přizpůsobili a dokonce si nechali dat úplně zbytečný gól na 3:1,“ litoval Linhart. „Pomohl nám návrat Petra Zdeňky po zranění, ale těch okének zejména v rozehrávce je na můj vkus poslední zápasy dost a lepší soupeř by nás asi potrestal více,“ dodal kouč vítězů.

Branky: 7. Šesták, 45+1. M. Šváb,, 60. Maxa – 77. Bursa. Poločas: 2:0.

Hlízov: Míšek – Zdeňka, Šesták, Puk (22. Vojtíšek), Král (78. Para), Jilemnický (74. P. Růžička), Tafel, T. Šváb (19. M. Šváb), Maxa, Tichý (89. Martínek), J. Růžička.