První vážnější příležitost mělo domácí mužstvo, střela z voleje se ale k bráně nedostala, vyrazil ji jeden z bránících hráčů. Následovaly dvě šance hostů, první šla vedle domácí brány, druhá střela, které předcházel dobrý centr ze strany, neměla potřebnou razanci a brankář Malý s ní neměl větší problém. Na druhé straně střílel Piskač, balon ale skončil nad bránou. Hosté se neprosadili ani v situaci, když se útočník Klíčan ocitl na malém vápně, jeho střelu zablokoval obránce Kutné Hory. Za domácí se ozvali díky střele France, který ale nemířil přesně, následující příležitost měl Marek, který se po přímém kopu ocitl před hostujícím brankářem, který jeho pokus vyrazil do bezpečí. Hráči Klíčan měli o chvíli později dobrou šanci, jenže pokus hlavou minul bránu, a následná skákavá střela skončila v náruči Malého. Velkou šanci měli hosté o pár minut později, když se jeden hráč ocitl sám před bránou, ale hlavičkoval mimo ohrožení domácí brány. Kutnohorští toho využili, z rohového kopu, který rozehrál Filipec, se hlavou prosadil Franc. Navýšit vedení mohl Kulhánek, ale hlavičkoval nepřesně. První poločas tak skončil vedením Kutné Hory 1:0.

Ve druhém poločase se sám před vybíhajícím brankářem ocitl Kulhánek, jeho pokus z prvního doteku ale skončil v autu. V jednašedesáté minutě zahrávali domácí rohový kop, na který si naskočil Kacafírek, a hlavou dal druhou branku Kutné Hory. Třetí branku Sparty mohl dát Marek, který pálil z úhlu, jeho pokus ale skvěle vytáhl brankář Zamazal na břevno, od kterého se balon odrazil na rohový kop. Při rozehrání rohového kopu fauloval ve vápně hostující Bureš, který dostal druhou kartu a šel předčasně do sprch, domácí měli navíc k dispozici pokutový kop. Ten bezpečně proměnil Kacafírek, domácí tak vedli 3:0 a navíc hráli v početní výhodě. V poslední minutě utkání klíčanští fotbalisté už jen snížili, když byl sám před odkrytou bránou Slánský. Následoval konec utkání, ve kterém Kutná Hora porazila Klíčany 3:1.

„Bylo to velice těžké utkání, výsledek sice napovídá něco jiného, ale v prvním poločase byl soupeř velice dobrý. Jednalo se o jednoho ze soupeřů, které jsem osobně nesledoval, čerpali jsme z videa a z ohlasů, hráli velice kvalitně, v prvním poločase měli větší držení míče. Nám se ale poněkolikáté podařilo dát branku ze standardní situace, které máme natrénované, tím jsme se trochu uklidnili. Od té doby to od nás bylo lepší, hru jsme zvládali, trochu lituju brejku Piskače s Kulhánkem, když šli dva na jednoho, mohlo to být 2:0, to se ale nepodařilo. Druhý poločas jsme nezačali dobře, prvních deseti minut byli lepší hosté. Naštěstí se nám podařilo dát druhou branku, pak třetí z penalty. Zbytek utkání už byl v naší režii, protože jsme hráli proti deseti. Mrzí nás inkasovaná branka, na jaře si nevzpomínám, že bychom odehráli vzadu nulu. Bylo to odpracované utkání, lepší než pohárový zápas ve středu, celkově jsem spokojený,“ zhodnotil utkání kutnohorský trenér Radek Kulhánek.

Kutná Hora – Klíčany 3:1 (34. Franc, 61., 67. Kacafírek – 91. Slánský)

Kutná Hora: Malý – Matoušek, Franc, Saulich – Semrád – Marek, Piskač, Wolf (78. Hradílek) – Kulhánek (78. Cimr) – Kacafírek. Trenér Radek Kulhánek.

Klíčany: Zamazal – Jurčík, M. Krimlák, Bureš, Pozníček, Vošta, Buldra, Kraus (82. Háša), Slánský, Petříček (71. T. Krimlák), Koláček (58. Minha). Trenér František Mysliveček.