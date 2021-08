Vraťme se ještě k minulé „covidové“ sezoně. Jak se na ni zpětně díváte?

Vlastně už předminulá sezona byla ovlivněna covidem a řádně se nedohrála. Takže fotbal začíná jako by znova. Podle mě to bylo velmi zbytečné přerušení této sportovní aktivity. Celé se to svezlo na vlně obav o zdraví, přehnaných restrikcí a zákazů. Dopady nebyly jen přímé - zrušení, zákaz, ale i nepřímé a s tím se potýkáme nyní.

Povídejte.

Jestliže něco přerušíte, zakážete, tak si na to aktéři zvyknou, najdou si jinou zábavu, jiné využití času a energie a návrat je pak velmi obtížný. Jenom id… zakáže mladým a zdravým lidem sportovní aktivitu ve venkovním prostoru. Uvidíme, jak se to dokáže restartovat. Obavy mám velké.

Pojďme od obav k realitě. Jak jste se s tím vypořádali na Spartaku?

Nebylo to příjemné. Snažili jsem se "na hraně" zachovat aspoň nějaké minimum aktivity fotbalistů, což se podařilo. Věřím, že restart se podaří a drtivá většina se k fotbalu na Spartaku vrátila. Takže teď v létě začala tréninková příprava v plné míře a mám od trenérů informace, že se to daří. Velké poděkování patří všem, kdo se toho aktivně zúčastnil.

Ve fotbale nastaly velké změny, respektive se dost změnilo jeho vedení na všech úrovních. Jaká jsou v tomto směru vaše očekávání? Co si slibujete?

Dalo by se říci - konečně se změnilo vedení. Bez toho by to nešlo. Je dobré, že bylo respektováno, že se to událo zdola od okresních svazů přes kraje až po velký FAČR. Aktivovali se lidé, kteří mají zájem změny uskutečnit. Nebude to jednoduché, ale chuť a energie ke změnám tu je. Věřím tedy, že se z fotbalu stane lidová zábava, která přitáhne k aktivitě mládeže a mladé lidi a diváky do ochozů na všech úrovních.

Kde jsou podle vás zásadní problémy?

Vedení se změnilo a už nyní dělá některé nutné věci a kroky, které mají přispět k lepšímu image fotbalu. Ale nejhlavnější je, že se musí změnit myšlení a chování základního čtyřlístku - hráči, trenéři, rozhodčí, funkcionáři. Že se musí respektovat, chovat slušně a kolegiálně. Což bylo v minulosti na velmi slabé úrovni. Každý si musí uvědomit, že fotbal na naší výkonnostní úrovni je především zábava. A to bude velmi těžké.

Proč si to myslíte?

Včera (ve středu) hráli u nás zápas dorostenci, jde o divizi. Rozhodčí odpíská v zápase mladších dorostenců správně přestupek a od trenéra soupeře (Lokomotiva ČB), který má jako svěřence starší dorostence a zápas tedy odehráli předtím, jdou směrem k rozhodčím agresívní vyjádření a vulgarity. Navíc on přestupek nemohl přes celé hřiště vidět. Takže toto není o vedení fotbalu, ale o aktérech jednotlivých utkání.

Co je nového na Spartaku v kádru A-mužstva?

Důležité je, že se všichni hráči vrátili k tréninkům. Tomáš Zápotočný se bohužel rozhodl ze zdravotních důvodů nepokračovat, což je pro naše mladé hráče nepříjemné. V Tomášovi měli vzor a možnost sbírat zkušenosti, rady. Pokračuje Mirek Slepička, což je super. Celkem je pro A i B mužstvo k dispozici 35 až 40 hráčů. Na startu máme dost zraněných, snad se dají rychle do kupy a zapojí se.

Vaše cíle?

Hrát kvalitní fotbal pro diváky a snažit se tímto fotbalem dosahovat výsledků, tedy dát více gólů než soupeř. To nám zajistí body a vysoké postavení v tabulce.

Máte i nějaké novinky ve vašem vysoce hodnoceném areálu?

Podařilo se vyměnit umělou trávu, místo pískového hřiště jsme udělali malé hřiště s umělým kobercem a osvětlením, vedle jsme vybudovali beach hřiště a vepředu udělali mikrohřiště s mantinely a umělým trávníkem. Opravujeme, udržujeme neustále.

Finanční podpora od města a státu je podle vás dostačující?

Dobrá otázka. Byla by, kdyby… Město a potažmo stát (prostřednictvím NSA) má celkem dobře postavené dotační tituly. Bylo by to super, kdyby hodnoty byly naplněny v plné výši, tak jak to vychází v kalkulačce, kterou k tomu instituce přikládají a podle čeho děláte žádosti. Ale ve finále je to jinak. Uděláte výpočet a pak zjistíte, že vám dotaci pokrátí o dvacet až padesát procent. Což v našem případě dělá sumu cca 500 tisíc korun. Což je hodně, strašně moc. Kdyby tomu tak nebylo, pak bychom byli velmi stabilizovaní a mohli si dovolit lepší vybavení, odměňování trenérů mládeže a tak dále.

Na závěr odbočka k fotbalu na nejvyšší úrovni. Jakou radost vám udělala reprezentace na Euru?

Pakliže pominu nesmysl v organizaci celého Eura s hraním po celé Evropě a také v Asii, tak náš úspěch byl velký. Měli jsme štěstí, nehráli jsme nějaký atraktivní fotbal v rámci kvalit našich hráčů, ale celkový výsledek je velmi dobrý. Co mě negativně překvapilo bylo to, že si hráči den (!) před utkáním s Dánskem vyžádali schůzku s předsedou FAČR a na ní přednesli požadavek, aby odměny za Euro byly zvýšeny asi o třicet miliónů. Nepochopím, že předseda FAČR na jednání přistoupil, správně požadavek odmítl, ale nakonec jim něco přidal. To mi kalí radost dost. Každý z hráčů mluví o cti reprezentovat…