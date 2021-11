Vrdy – Jíkev 1:2

„Měli jsme aktivní vstup do zápasu. Mezi pátou a desátou minutou jsme měli dvě tutovky, jednou se balon zastavil na brankové čáře a jednou skončil na břevnu. Poté ukázal svou kvalitu Klimpl, který si dlouhý křizný míč přiklepl prsama ve vápně do běhu a s přehledem ho uklidil na zadní tyč. To hosty uklidnilo a ukázali ve hře velký přehled a fotbalovost. Přesto jsme je do šancí nepouštěli a oni se prosadili až ke konci poločasu ze vzduchu, když na přetažený centr na zadní tyč skákali zcela sami,“ popisoval první poločas utkání domácí trenér Roman Masopust. „Druhou půlku přesto, že jsme hráli proti deseti, tak jsme si soustavný tlak nevytvořili. Hrálo se převážně od vápna k vápnu. Šance přišly až ke konci zápasu. Pro nás bohužel jsme z našich tří proměnili pouze jednu,“ litoval Masopust.

„Chtěli jsme v posledním zápase uspět, abychom přezimovali v čele tabulky a to se podařilo,“ radoval se hrající předseda jíkevského klubu Jan Labduška. „Vítězství se nerodilo sice lehce, ale na rozdíl od jiných zápasů jsme byli pozorní v obraně a až na jednu šanci ze začátku jsme soupeře nepouštěli do velkých šancí. Po dvaceti minutách, kdy měly Vrdy optickou uzemní převahu, jsme se postupně začali více prosazovat a do poločasu dali dva góly po hezkých akcích. Opět se prosadil Maroš Klimpl, náš nejlepší kanonýr, a pak hlavou po přesném centru z pravé strany Veselý. Pak jsme se ale nechali zbytečně vyprovokovat a šli jsme do deseti a celý druhý poločas hráli oslabeni. Dál jsme hráli ze zajištěné obrany a i v deseti si výsledek nakonec pohlídali. Vrdům se podařilo korigovat až v samém závěru a my jsme mohli slavit,“ byl spokojený Lebduška. „Splnili jsme si náš cíl a první místo udrželi,“ jásal šéf jíkevského klubu.

Branky: 89. Nový – 18. Klimpl, 36. Veselý. ČK: 45. Kóňa (Jíkev). Poločas: 0:2.