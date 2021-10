Bílé Podolí – Rožďalovice 3:1

„Soupeř nás hned přivedl do šoku, když dal z první akce v první minutě branku. Po pětadvaceti minutách jsme zápas herně otočili, i když hosté bojovali. Kvalita ale byla na naší straně, soupeř se přesto snažil o vyrovnání. Dostávali jsme se do šancí, ale nedokázali jsme je proměňovat. Tři body jsou pro nás ale hodně důležité,“ oddechl si trenér vítězného týmu Bohuslav Šváb. „Naše hra ideální nebyla, ale jsme rádi, že jsme to zvládli a máme tři body. V tabulce se to tak trochu rozdělilo,“ uvedl Šváb.

„Tentokrát bych raději nechal utkání bez komentáře,“ hlesl hodně rozladěný trenér Rožďalovic Jakub Valeš.

Branky: 29. Radovnický, 65. Štoček, 88. Švadlenka – 1. F. Veselý. ČK: 63. Havránek (Rožďalovice). Poločas: 1:1.