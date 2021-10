„Bylo to utrápené vítězství,“ přiznal trenér vítězného celku Radek Förster. „Ke konci zápasu jsme dali jediný gól utkání. Byli jsme jednoznačně lepší než náš soupeř, ale hosté měli vynikajícího gólmana, který několik gólů chytil a hosty držel nad vodou. Ke konci utkání měli hosté ještě obrovskou šanci na vyrovnání, to zase podržel náš tým náš gólman. Jsme rádi, že jsme těsné vítězství uhájili,“ byl spokojený Förster.

Využili přesilovku, na vítězství jim stačil jediný gól, který dali osm minut před koncem zápasu krajské I.B třídy. Fotbalisté Uhlířských Janovic si připsali do tabulky další tři body, když nejtěsnějším rozdílem zdolali Olbramovice. Jedinou trefu v zápase si na své konto připsal Nicol Marek. Nováček soutěže už hrál proti deseti, když byl v 66. minutě vyloučen hostující Košař.

