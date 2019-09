První příležitost měl Navrátil, jeho dalekonosná střela ale neměla potřebné parametry a bránu mělnického Šandy neohrozila. Po kombinaci svých spoluhráčů na kraji dostal míč Martin Puk, jeho střelu ale nepustil dál obránce hostů. Neujala se ani střela Jarůňka, který pálil nepřesně. V dvaadvacáté minutě o sobě dali vědět Mělničtí, po rohovém kopu se k balonu dostal Šimandl, první pokus skončil neúspěchem, druhý dopadl už o něco lépe, a Mělník vedl v Hlízově 1:0. Domácí se snažili vyrovnat, blízko k tomu měl Maxa, jeho přízemní střelu k tyči ale Šanda dokázal vytěsnit na roh. Tafelův pokus z dobrých třiceti metrů nadělal hostujícímu brankářovi problémy, ale víc než rohový kop Hlízovští nevytěžili. Vedení hostů trvalo necelých šest minut, v sedmadvacáté minutě nakopli domácí míč do vápna, po přihrávce se k míči dostal Puk, který propálil Šandu a vyrovnal na 1:1. Hosté se o chvíli později dostali do šance, která ale skončila hlavičkou vedle brány, do kabin se tak odcházelo za stavu 1:1.

Ve druhém poločase Tafel opět vystrašil Mělník střelou z dálky, která skončila rohovým kopem. Série tří rohových kopů Hlízova branku nepřinesla, to až akce, kterou ve čtyřiašedesáté minutě vytvořil Maxa, když se prodral přes tři obránce, našel Puka, který střelou z první dal svou druhou branku a poslal Hlízovské do vedení 2:1. Pěknou akci předvedli domácí z přímého kopu, který rozehráli nakrátko, a Tafelův pokus lízl brankovou konstrukci. Další šanci měl Maxa, který se prokličkoval do vápna, a zastavil ho až brankář Šanda, který zlikvidoval i následnou dorážku Kvíčaly. Domácí přece jen dali třetí branku, Michal Míšek, který výjimečně nenastoupil v bráně, tentokrát jako střídající hráč do pole, našel Maxu, který šel sám na bránu, a střelou k tyči stanovil na konečných 3:1.

„Do zápasu jsme tentokrát nevstoupili příliš dobře, hostům jsme vytvořili dva rohové kopy během prvních pěti minut, pak se hra ale vyrovnala. Soupeř mě docela překvapil, i přes mladé mužstvo byl rychlostně dobře vybavení. Mělník hrál v obraném bloku, do kterého se nám příliš nedařilo dostávat. Před třicátou minutou jsme inkasovali, brance předcházely nějaké chyby, celkově to ale byla zbytečná branka ze standardní situace. Jsem rád, že jsme stihli vyrovnat ještě v prvním poločase, pak už by to bylo těžké,“ zhodnotil první poločas hrající trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„Ve druhém poločase jsme úplně převzali otěže zápasu, hosté naší bránu v podstatě neohrozili. Na rozdíl od předešlých zápasů jsme ale neměli vyloženě tutové příležitosti, ale spíš pološance, těch jsme si vytvořili asi tři nebo čtyři. Z jedné z nich nás poslal do vedení Puk. Body pak pojistil Maxa po akci Michala Míška, který střídal, a nastoupil překvapivě do pole. Celkově je vítězství dle mého zasloužené, trochu mě mrzí, že nás nebylo moc na střídání, odjeli nám hráči na dovolenou, a Mirek Kopecký onemocněl,“ doplnil David Linhart své hodnocení k utkání Hlízov – Pšovka Mělník.

Hlízov – Pšovka Mělník 3:1 (27., 64. Puk, 90. Maxa – 22. Šimandl)

Hlízov: Vavřina – T. Šváb, Tafel, Navrátil, Výborný (74. M. Šváb) – Frejlach, Kvíčala, Maxa, Jarůněk, Šesták – Puk (90. Míšek). Trenér David Linhart.

Pšovka Mělník: Šanda – Šimandl, Dvorný (69. Hruška), Pokorný, Šára, Chytil, Grabmüller, Šmíd, Mrvík, Rypka (62. Bláha), Vilda (77. Dohnal). Trenér Jan Studený.