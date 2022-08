„Začali jsme skvěle, dali jsme hned ve druhé minutě gól z rohu, věděli jsme, že se standardkami mají Votice problémy. Měli jsme asi další čtyři slušné příležitosti, zejména po akcích agilního Váni, které jsme bohužel neproměnili. Snad z první návštěvy hostů u nás ve vápně jsme dostali hodně kuriózní gól, který nás na chvilku opařil, ale naštěstí jsme ještě do poločasu dali na 2:1 opět hlavou,“ popsal první poločas úvodního zápasu hlízovský trenér David Linhart. „Druhý poločas jsme si hned nechali nesmyslně vyrovnat, když jsme na vápně nechali snad dvacet vteřin jejich hráče si připravovat pozici a on nám to uklidil za háčky. Naštěstí hned za minutu nám věnoval gól hostující gólman, který pustil jednoduchý nákop z naší poloviny. Po úniku Maxy jsme dali pojišťující gól a už nebylo co řešit,“ přidal Linhart. „Kluky bych chtěl pochválit za bojovnost a za to, že se vždycky po obdržené brance hned zvedli. Ale musíme zapracovat na obranné fázi celého mužstva, dva góly od takového soupeře jsou pro mě při vší úctě k Voticím moc,“ dodal kouč vítězného celku.

Branky: 3. a 56. Maxa, 37. J. Růžička, 50. vlastní Tůma – 29. Sládek, 49. Slunéčko. Poločas: 2:1.

Fotbal Hlízov: Míšek – Král (82. Tomíšek), Maxa, Tafel, Tichý (58. Para), Váňa (69. T. Šváb), J. Růžička, P. Růžička, Šusta, M. Šváb, Vyhnánek.