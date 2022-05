„Vzhledem k tomu, že juniorka má rozsáhlou marodku, museli jsme kádr doplnit o hráče A týmu, na lavičce pak byli kluci z devatenáctky a jeden i v základní sestavě. Za první poločas musím kluky pochválit, předváděli jsme pěkný, kombinační fotbal a vstřelili jsme tři branky.. Dvě z nich byly moc pěkné. Takže s prvním poločasem panovala z naší strany spokojenost. Druhou půli jsme nedrželi střed hřiště, což byla voda na mlýn soupeři, ten přebral iniciativu, ale výrazné šance neměl. Naopak velkou šanci jsme měli my a jednou jsme trefili tyč. Hru jsme i díky střídáním rozkouskovali a nakonec jsme výhru pojistili na konečných čtyři jedna,“ byl s výkonem i výsledkem v derby spokojený trenér čáslavské rezervy Jakub Svoboda, který na lavičce zastoupil nemocného Lukáše Jirků.

Kutnohorsko: Okresní fotbalové výsledky

„Proti Čáslavi posílené o několik hráčů A týmu jsme začali podle mě hrozně ustrašeně, báli jsme se rozehrávat a měli problémy s Hannichem hrajícím v útoku, i když jsme věděli, že je to rozdílový hráč i v divizi. Přestože jsem na něj hráče upozorňoval, tak nás sestřelil,“ ulevil si po utkání hlízovský trenér David Linhart. „První poločas byl od nás špatný, druhý po prostřídání jsme se sice herně zlepšili, dobře naskočili zdravotně indisponovaní Šesták, Šusta i Puk, skóre jsme snížili, ale soupeř byl podle mě jasně lepší. I když góly, které jsme dostali, byly z mého pohledu hodně laciné. Hodně mě mrzí asi vážné a nezaviněné zranění Martina Frejlacha, který jako jeden z mála hráčů přistupuje k fotbalu tak, jak by se mělo. Vůbec nevím, jak poskládám tým příští týden, dva lidi mají stop za červenou, tři nebo čtyři jsou zranění a opět nám do toho asi promluví strašák jménem wellness. Jsem v posledních zápasech dost zklamaný z přístupu některých hráčů,“ řekl rozmrzele Linhart.

Branky: 10. a 38. Hannich, 20. Čáp, 90. Tůma – 67. Tafel (z PK). ČK: 83. Vyhnánek (Hlízov). Poločas: 3:0.

FK Čáslav B: Vyhnánek – Špičák (69. Šranko), Lebduška, Kubín, Čáp, Hannich, Havrda, Fišr, Vilím (68. Kubín), Chábera (46. Tůma), Ronovský (88. Březina).

Fotbal Hlízov: Míšek – Vyhnánek, T. Šváb, Jarůněk (46. Šesták), M. Šváb, Tafel, P. Růžička, Hačka, Frejlach (29. Šusta), Maxa, Král (46. Puk).