Hlízov v probíhajícím roce 2020 vyhrál doposud všechny soutěžní zápasy za tři body! Pravda, na jaře odehrál jen jeden proti Čáslavi B (3:0), ale na podzim na svou šňůru šestnácti výher z loňské sezony navázal jednadvaceti body v sedmi duelech. „Jde o super výsledek. Když vezmu i loňský podzim, kdy jsme vyhráli čtrnáct z patnácti zápasů, tak jsem nadšený. Je pravda, že některé zápasy jsme vyhráli se štěstím,“ usmíval hlízovský kouč David Linhart.

I na takto skvělé bilanci našel trenér vady: „Štve mě, že proti silným soupeřům má naše hra vysoké parametry, ale pak hrajeme se s papírově slabšími a utkání takovou kvalitu nebo nasazení nemá. Více se nadřeme s outsidery.“ Může jít o podcenění soupeře? „Přijde my, že máme v týmu pár kluků, kteří mají tendence situace podceňovat,“ souhlasil Linhart a navázal: „Jakmile na ně není tlak, tak vymýšlí na hřišti blbosti. Zároveň jsme tak nahoře, že si myslíme, že nepotřebujeme takové mančafty důrazně bránit. Pak se to celé sype.“

V létě hlízovský kouč říkal, že neví, zda jeho celek naváže na skvělou úspěšnost z předchozího ročníku. To se nakonec povedlo. Co bylo klíčové, že druhou sezonu v řadě zcela dominují? „Udrželi jsme hráče. Nikdo klíčový neodešel. Navíc jsme se posílili o Ondru Puka a Tomáše Šustu. Osa týmu vydržela. Jsme sehraní a zkušení. Kluci si navíc udrželi formu. Na I. A třídu sice trénujeme dvakrát týdně, ale chodí nás docela dost,“ odpověděl trenér lídra soutěže.

Z první čtyřky už čeká Hlízov v první polovině soutěže jen soupeř z Průhonic. Sám Linhart by si přál dotáhnout podzim na patnáct výher, což se loni o jedno utkání nepovedlo. „Věřím, že se to vyjde. Do každého zápasu jdeme s cílem vyhrát. Stejně tak v Sokolči. Samozřejmě Průhonice kvalitu mají. Mají i peníze a dělají zajímavé hráče. Pokud k zápasům přistoupíme zodpovědně a budeme kompletní, tak se nemáme v soutěži koho bát. Nejhorší celky už máme za sebou. Tím však neříkám, že nás Průhonice nemohou porazit.“

Který zápas na podzim byl složitější? Domácí souboj se Slovanem Poděbrady (výhra 2:1) nebo v Sokolči (výhra 4:1)? „Určitě zápas s Poděbrady,“ odpověděl Linhart jednoznačně a vysvětlil proč: „Sokoleč známe. Víme, jak na ni hrát. Porazili nás jednou v I. B třídě, jinak vůbec. Jejich hra nám sedí, i když kvalitu mají. Naopak nám třeba vůbec nesedí poslední FC Mělník. Každý mu dá šest branek a my jsme tam vyhráli letos jen 2:0. Vůbec se nám proti nim nedaří.“

David Linhart přemýšlel během koronavirové pauzy také o tom, jak by se soutěž dala dohrát. „Mám neoficiální informace, že se podzim už nedohraje. Když by se začalo teoreticky v listopadu, tak by se asi podzim dohrát dal. Jestli se nezačne hrát hned první týden, tak pak bude problém s časem a světlem. Ne každý má umělku s osvětlením. Ve čtyři hodiny už bude tma.“