Vedoucí celek tabulky I. A třídy z hlízova odehrál další mistrovské utkání, když v sobotu přivítal na domácím trávníku soupeře z Průhonic. Hostující mužstvo šlo do vedení, o které ale během pár minut přišlo, první poločas skončil výsledkem 1:1. Ve druhém poločase padla jedna branka, a to hlízovská, kterou obstaral Tafel devět minut před koncem utkání, díky tomu Hlízov zvítězil 3:2.

Do vedení šli hosté z Průhonic, a to ve dvaatřicáté minutě, když překonal domácího brankáře Michala Míška Tomáš Souček. Domácí ale dokázali do dvou minut vyrovnat, a to díky brance Jakuba Navrátila, který se prosadil z trestného kopu i díky lehké teči. V jednačtyřicáté minutě šli domácí do vedení, dalekonosnou ranou se ukázkově prosadil Miroslav Kopecký. Hlízovské vedení trvalo zhruba čtyři minuty, než vyrovnal průhonický Adam Douda, který stál na konci protiútoku svého mužstva. Ve druhé části utkání se na branku čekalo až do jednaosmdesáté minuty, než vystřelil Hlízovu tři body Radek Tafel z pokutového kopu.