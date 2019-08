„Hráli jsme se Sokolčí, se kterou hrajeme vyrovnané zápasy, jednou vyhrajeme my, podruhé Sokoleč. Čekal nás těžký zápas, ale šli jsme do toho se stejnou taktikou, kterou v letošní sezoně aplikujeme, chtěli jsme vysoko presovat, což se nám dařilo, a hosté si s tím vůbec neuměli poradit. Dali jsme za pětadvacet minut dvě pěkné branky. Mrzí mě, že jsme do konce poločasu měli další tři stoprocentní šance z našeho presinku, se kterým měl soupeř obrovské problémy, šance jsme ale bohužel nevyužili, takže do kabin se šlo za stavu 2:0,“ zhodnotil první poločas trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„V kabině jsem klukům říkal, že není nic hotového, a že se soupeř pokusí oživit sestavu, což se následně potvrdilo, když Sokoleč vystřídala tři hráče. Hosté chtěli hrát vabank, druhý poločas byl hodně ovlivněn naší inkasovanou brankou, když balkon ze střely trefil našeho stopera do hlavy, a my jsme nesmyslně přestali hrát, přestože situace byla na posouzení rozhodčího. Následně nám Sokoleč dala branku. Hosté pak měli míč více na kopačkách, do větších šancí jsme je ale nepouštěli, naopak jsme hrozili z protiútoků. V třiasedmdesáté minutě jsme dostali červenou kartu, když dostal Martin Výborný druhou žlutou kartu po tom, co ho po jeho faulu z trestného kopu trefil soupeř. Za mě jasná červená, když je v tom Martin víceméně nevině, hráč Sokolče to udělal chytře. Pak jsme se soustředili na obranu, ale nějaké brejky jsme tam měli. S výsledkem jsem spokojený, s výkonem ve druhém poločase příliš spokojený nejsem. Co nechápu, je to, jaké příležitosti neproměníme, z šesti stoprocentních šancí proměníme dvě, to je špatné. Po zápase dostali hosté červenou kartu, když hráč hostí zkoušel nafilmovat penaltu, kterou sudí neodpískal, a dotyčný hráč to rozhodčímu vyčinil. Jinak jsme se ale s hosty shodli, že zápas proběhl v klidu, bez nějakých zákeřných faulů nebo nějakých vyhrocených situací,“ uzavřel své hodnocení zápasu se Sokolčí David Linhart.

Hlízov zažívá v premiérové sezoně v I. A třídě snový vstup, po třech kolech je stále stoprocentní, navíc dvě utkání odehrál na venkovních hřištích. V prvním kole Hlízovští porazil čáslavskou rezervu 2:0, ve druhém kole zvítězili v Mělníce těsným výsledkem 1:0, a v posledním zápase se Sokolčí zvítězili za přítomnosti sto padesáti diváků 2:1. Stejnou bodovou bilanci mají kromě Hlízova také Mnichovo Hradiště, Jesenice, a Pěčice.

Příští utkání odehrají fotbalisté Hlízova na venkovním hřišti proti mužstvu TJ Jawa Divišov, utkání se odehraje v sobotu 31. srpna, čas výkopu je 17:00.

Hlízov – Sokoleč 2:1 (13. Výborný, 21. Maxa – 50. Auer)

Hlízov: Míšek – Výborný, Navrátil, Tafel, Tomíšek – M. Frejlach (57. Hačka), Růžička, Maxa, Kopecký (64. Kvíčala), Šesták (88. M. Šváb) – Puk (72. Martin Jarůněk). Trenér David Linhart.

Sokoleč: Shokodko – Fink (84. Čáp), Šťastný, Müller, Skokan, Půlpán (46. Jedlička), Kozel, Peroutka (46. Kučera), Hlavatý (31. Němec), Auer, Svoboda. Trenér Robert Jirák.