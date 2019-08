O jedinou branku se postaral Roman Hačka, ke kterému se odrazil míč po akci Vladimíra Maxy, když střelou z velkého vápna překonal domácího brankáře Dominika Hnízdila.

„Na soupeře jsme chtěli vlétnout stejně jako minulý týden proti rezervě Čáslavi. Chtěli jsme soupeře presovat, což se nám dařilo. Měli jsme jednu stoprocentní šanci, když šel Martin Puk sám na bránu Mělníka, bohužel svou příležitost nevyužil a branku nedal. Pak jsme měli dvě nepříjemné střely ze střední vzdálenosti, ale ani z těchto šancí branka nepadla. Následně se prosadil Roman Hačka z velkého vápna, když se k němu odrazil balon po akci, kterou rozjel Vladimír Maxa. Nějakým způsobem jsme dohráli poločas za vedení 1:0,“ popsal průběh prvního dějství hrající trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„Domácí ve druhém poločase vyrovnali hru, ale šance nebyly ani na jedné straně. Soupeř nás trochu zatlačil, ale vyloženě nás neohrozil, my jsme naopak mohli dát ze šancí Šestáka a Martina Jarůňka s Maxou mohli dát druhou branku, který by podle mého názoru rozhodl. Ve druhé části utkání už jsme tak dobře nehráli, i přesto jsme Mělník nepustili ke střele na bránu. Pro nás jsou to super tři body z venkovního hřiště, Mělník hraje nepříjemný, silový fotbal na nakopávané balony, nikomu se tady nebude hrát dobře. Jsem rád za čisté konto, sice jsme neměli moc příležitostí směrem dopředu, ale i tak si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ doplnil hlízovský kouč své hodnocení.

Příští utkání čeká hlízovské fotbalisty poprvé v sezoně na domácím trávníku, kde přivítají Sokoleč, se kterou závodili o prvenství v I. B třídě v minulé sezoně. Utkání se odehraje v sobotu 24. srpna, čas výkopu je naplánovaný na 17:00.

Mělník – Hlízov 0:1 (37. Hačka)

Mělník: Hnízdil – Volf, Veselý, Fuksa, Mrázek (67. Tvrdý), Těmín, Novotný (76. Slepička), Antoš, Miřatský, Bell, Žaba. Trenér Pavel Dohnal.

Hlízov: Míšek – Tomíšek (85. M. Šváb), Navrátil, Tafel, Výborný – M. Frejlach (62. Šesták), Růžička, Maxa, Kopecký (67. Kvíčala), Hačka – Puk (76. Martin Jarůněk). Trenér David Linhart.