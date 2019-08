Zajímavé utkání nabídlo sobotní první kolo I. A třídy, ve kterém se na domácí půdě utkala čáslavská rezerva s nováčkem soutěže z Hlízova. Na tři stovky diváků přihlíželo poločasovému stavu 0:1, který pak Hlízovští ještě navýšili a utkání nakonec skončilo za stavu 0:2.

Zápas I. B třídy mezi Hlízovem a Sázavou skončil jasnou výhrou Hlízovských | Foto: Deník / Jakub Secký

„Čekalo nás těžké utkání, které jsme nezvládli především psychicky. Hráli jsme nervózně a nechodili jsme do kombinace. Úplně nám přestala fungovat hra, která nám při přípravných zápasech fungovala, ve středu hřiště jsme ztráceli. Nemáme špatný kádr, ale potřebujeme vůdčí osobnost. V prvním poločase jsme toho moc neměli, dostali jsme se do tří protiútoků, ale nedokázali jsme je zakončit. Ve hře byl převážně soupeř, my jsme odkopávali. Ve druhé části utkání se hra přece jen vyrovnala, ale nešla nám koncovka, obrátit nepříznivý stav jsme už nezvládli,“ zhodnotil utkání čáslavský trenér Lukáš Jirků.