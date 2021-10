„Opět jsme jako letos už tradičně měli obrovské problémy se sestavou. K dlouhodobě zraněným přibil po derby Para, v týdnu nám pokousal pes Pavla Růžičku, Tomíšek si rozsekl hlavu a na poslední chvíli vypadl Šesták kvůli práci. Vyhnánek nastoupil zraněný se sebezapřením. Na lavičce byli pouze tři zranění kluci,“ posla velké trable v hlízovském táboře trenér mužstva David Linhart. „Přesto si myslím, že zápas jsme si prohráli úplně sami, na vyložené šance to bylo minimálně pět nula pro nás, dokonce jsme ani nedali penaltu. Domácí jenom nakopávali a přestože se mi náš výkon v obraně nelíbil, tak se moc neprosazovali, gól jsme dostali po hezké střele z dálky. Neodehráli jsme podle mě špatné utkání, ale bez gólu se holt vyhrát nedá,“ litoval Linhart. „Prohráli jsme po hodně dlouhé době a já doufám, že ta porážka třeba některé hráče nakopne a začnou zase pracovat a přistupovat k fotbalu tak, jak se má,“ dodal kouč poražených.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.