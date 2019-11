Možná překvapivě šli do vedení hosté ze Záryb, když ve čtrnácté minutě překonal hlízovského brankáře Michala Míška Marek Moravský. O šestnáct minut později ale Hlízovští vyrovnali díky brance Radka Šestáka, který se prosadil hlavou po centru ze strany. Další branka padla až ve druhé půli, v osmašedesáté minutě přidal druhou branku domácího mužstva Pavel Růžička. V sedmdesáté minutě byl vyloučen hostující Michal Šulc za použití vulgárních výrazů, o deset minut později toho hlízovští fotbalisté využili a třetí branku domácích přidal Martin Puk.

„Do zápasu jsme vstoupili nešťastně, jednoho hráče poslal rozhodčí na převlečení, protože měl ustřižené štulpny, to byl docela kuriózní začátek. Místo toho, abychom na hosty vlétli, jak jsme měli v plánu, se stal opak. Ze začátku hrál soupeř otevřeně, v první polovině jsme jim darovali dvě šance po našich nepřesnostech. Z prvního rohu soupeř dobře rozehrál, a trochu se štěstím padla branka, když to hosté propálili asi přes čtyři hráče. Pak soupeř rezignoval na útočení, zalezl, a nastalo velké dobývání. My jsme prakticky nemuseli řešit obranu, ale nemohli jsme se dostat přes soupeře, poločas skončil 1:1, když vyrovnal Šesták,“ řekl k prvnímu poločasu trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„O poločase jsme udělali jednu změnu, prvních pět deset minut jsme přidali další dvě, čímž jsme oživili hru. Pak už byla jen otázka času, kdy dáme druhou branku, před druhou brankou jsme měli ještě asi tři stoprocentní příležitosti, které jsme neproměnili. Po pěkných akcích jsme dali dvě branky, se zápasem jsem celkem spokojený, v takovém počasí to není moc o fotbale,“ dodal Linhart.

Hlízov – Záryby 3:1 (30. Šesták, 68. Růžička, 80. Puk – 14. Moravský)

Hlízov: Míšek – Výborný (82. T. Šváb), Tafel, M. Šváb, Hačka – Frejlach (57. Tomíšek), Růžička, Kvíčala (46. Kopecký), Šesták (84. Navrátil) – Jarůněk (54. Puk), Maxa. Trenér David Linhart.

Záryby: Šulc – Rek, Moravský, Ploc (72. Vlk), Procházka, Tampír, Valentin, Martinec, Schutz, Přibyl, Reisinger. Trenér Petr Vlk.