Po minulém utkání byl hlízovský trenér David Linhart nespokojený, i když jeho tým vyhrál doma 4:0. V sobotu to bylo naopak: „Jsem spokojený s naším výkonem, protože jsme otáčeli vedení soupeře. Od začátku jsme měli hru ve své moci a vytvořili jsme si asi čtyři pološance, které jsme nedali.“

Hlízov ale ve 27. minutě inkasoval, když udělal několik pozičních chyb při první domácí standardce. „Cením si, že jsme výsledek otočili na čtyři-jedna. Zápas byl pak jednoznačný,“ chválil Linhart a hledal klíčový moment duelu: „Hned po obdrženém gólu jsme vyrovnali. Kdyby domácí udrželi vedení do přestávky, tak bychom měli problém, protože Divišov rezignoval na fotbal a bránil v deseti lidech. My jsme se do nich těžko dostávali.“

„Fungoval nám dobře presink a do žádné šance jsme soupeře nepustili. Navíc jsme měli hodně absencí,“ prozradil kouč Hlízova a pokračoval: „Po roce jsem si vzal tašku i já. Kluci, kteří nastoupili utkání zvládli a řekli si o základní sestavu. Ukázali, že mohou být v základní jedenáctce jako každý jiný. Máme hodně vyrovnaný tým.“

Před čtvrtým kolem byl Divišov v tabulce druhý, dva body za Hlízovem. Odpovídal zápas postavení obou celků? „Když nebudu hodnotit nás, tak za mě má jednoznačně nejlepší tým Slovan Poděbrady, kde jsem před příchodem do Hlízova hrál. Mají výborné fotbalisty a trenéra. Druhý tým, kterým bude hrát o čelo, je Sokoleč. Ve zbytku je každý schopen porazit každého. Sobotní zápas neodpovídal tomu, že hrál druhý s prvním. Spíše takový zápas přijde za týden, kdy nás doma čeká Slovan Poděbrady,“ dodal David Linhart.

Divišov – Hlízov 1:4 (1:1, 27. Babický – 29. pk a 69. Frejlach, 55. M. Puk, 86. O. Puk). Rozhodčí: Hanák. Hlízov: Míšek – M. Šváb, J. Růžička, M. Frejlach, M. Puk (82. O. Puk), P. Růžička, Maxa (89. Para), Výborný, Jarůněk, Šusta (65. T. Šváb), Navrátil.