Pečky - Na fotbalisty Hlízova čekalo v neděli utkání na půdě Peček. Utkání nabídlo osm branek, první padla už po pěti minutách. První poločas skončil vedením Hlízovských 1:3, těm to ale nestačilo, během druhé půle přidali další tři branky. Nakonec si svěřenci Davida Linharta odváželi tři body za výhru 2:6.

Fotbalová I. B třída: Zruč nad Sázavou - Hlízov 0:3. | Foto: Josef Tůma

„V Pečkách jsme začali dobře. dali jsme rychlou branku po centru, který brankáři vypadl a Lukáš Křelina díky důrazu skóroval. Domácí vyrovnali po špatné komunikaci v obraně a souhře hrubých chyb, to nás trochu opařilo. Během deseti minut jsme si ale vzali vedení díky brance Martina Frejlacha. Od té doby už jsme utkání kontrolovali. Jsem rád, že nám to funguje v útočné fázi, v posledních zápasech proměňujeme většinu našich šancí. Zrovna proti Pečkám bylo šancí více, ale šest branek je dobrá vizitka. Co mě mrzí, je to, že branky také dostáváme, proti Pečkám jsme inkasovali ze dvou útoků, Sázava se také jednou prosadila ze dvou šancí, se Škvorcem jsme také inkasovali, těch branek je moc. Vzadu málo komunikujeme, hra není špatná, dopředu jsme hráli opravdu dobře, akorát se musíme zlepšit v obraně,” zhodnotil utkání trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.