V pátém kole fotbalové I. A třídy hostil Hlízov soupeře z Poděbrad. V sobotním utkání si Slovan odvezl porážku 1:2.

Ve 3. kole fotbalové I. A třídy porazil Hlízov doma Záryby (v modrém) 4:0. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Trenér Hlízova David Linhart viděl vyhecovaný a bojovný zápas: „Nasazením by utkání slušela vyšší soutěž. Hosté i my jsme presovali. Moc prostoru na hru nebylo. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Měli jsme více šancí a více ze hry. Pro nás to ale nebyl lehký zápas. Poděbrady na nás byly dobře připravené a moc nás do hry nepouštěly. Museli jsme vše hodně zjednodušit. Velký kus práce nám odvedli oba útočníci, kteří udrželi spousty balonů a uhráli desítky soubojů. To nám vyhrálo celý zápas.“