Fotbalisté Hlízova dvakrát zakončili sezonu I. A třídy, skupinu B na prvním místě. Byť obě soutěže skončily předčasně. Povede se celku z Kutnohorska stejný kousek i potřetí?

Hlízov začne nový ročník doma s Pěčicemi. | Foto: Deník / Michal Pavlík

Kádr suverénního týmu posledních dvou sezon zůstal pohromadě. „Posilou bude určitě Tomáš Vyhnánek z Uhlířských Janovic. Akorát mě naštvaly odchody dvou kluků, kteří nám to ani neoznámili a podepsali přestup jinde. Ale tihle kluci moc nehráli. Ondra Puk byl po zranění kolene a nemohl se dostat do hry. Druhým je Jakub Navrátil, kterému je šestatřicet. V tomhle věku když nehrajete, musíte jinam. My jsme akorát neměli prostor sehnat náhrady. Kdyby nám to řekli dříve, bylo by to lepší,“ řekl trenér David Linhart.