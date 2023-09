/FOTOGALERIE/ V prvním kole dostali fotbalisté Hlízova velkou facku, kdy schytali sedmibrankový debakl, od té doby e rozjeli a už neprohráli. Ba co víc – po devíti odehraných kolech jsou lídrem krajské I.A třídy. Naposledy vyhráli o dva góly na půdě Rejšic, když se premiérově v dresu Hlízova trefil Kruliš a pojistku přidal Jiří Růžička.

I. A třída, skupina B, 9. kolo: SK Rejšice - Fotbal Hlízov (0:2), 30. 9. 2023 | Foto: Karel Jedlička

Rejšice – Hlízov 0:2

„Jak jsme předpokládali, dobývali jsme hluboký blok domácích, ale s tím jsme do zápasu šli,“ věděl o strategii domácího týmu trenér Hlízova David Linhart. „Přesto jsme se v prvním poločase nedokázali prosadit, protože jsme hráli pomalu na moc doteků a v přechodové fázi ledabyle ztráceli jednoduché míče. I tak jsme se dostali do třech velkých šancí, které jsme trestuhodně neproměnili,“ prozradil Linhart. „Do druhého poločasu jsme chtěli hrát dlouhé míče za obranu, aby stopeři museli jít čelem ke své brance, což jim dělalo problémy. Přesně to splnil Vančura, který nádhernou kolmicí z jedničky nasel Kruliše, který nezaváhal. Za deset minut se po standardce prosadil Růžička a už jsme to celkem v pohodě dohráli,“ popsal důležité momenty utkání šéf hlízovské lavičky. „Mrzí mě dvě svalová zranění, která jsme utrpěli, protože nám zase chyběli někteří hráči a zvlášť důvod jedné absence mě opět přesvědčil, že i po čtyřiceti letech u fotbalu mě někteří jedinci pořád dokážou překvapit a neskutečně naštvat,“ zlobil se Linhart. „Nicméně pochvala pro tým, s prvním místem po třetině soutěže jsme opravdu nepočítali,“ dodal.

Branky: 48. Kruliš, 56. J. Růžička. ČK: 74. Zörkler (Rejšice). Poločas: 0:0.

Hlízov: Vavřina – Kubín, Vančura, Jilemnický, P. Růžička, Šesták, Maxa (86. M. Šváb), Vojtíšek (83. Málek), Tichý (31. Kruliš), Martínek (69. Hačka), J. Růžička.