„Zápas byl pro nás docela složitý, hosté hráli s odskočeným stoperem, který během devadesáti minut prakticky neopustil velké vápno. Na soupeře jsme chtěli vlétnout, dostat se do šancí, což se nám úplně nedařilo, zejména na začátku. Ve třiadvacáté minutě jsme dali branku na 1:0, pak jsme měli další příležitosti, Martin Frejlach z trestného kopu trefil břevno. Měli jsme asi tři dorážky na malém vápně, ale ani z jedné branka nakonec nepadla, takže jsme po poločase vedli 1:0,“ zhodnotil první poločas trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„Po přestávce jsme se dostali do menšího počtu šancí, než v první části utkání. Sice tam byla šance z trestného kopu, ta ale brankou neskončila. Je to těžké, když nedáme druhou branku, tak trápím celý zápas. Jak jsem byl minulé zápasy spokojený s útočnou fází naší hry, tak jsme se dopředu tentokrát tolik neukázali. Za to může také kvalitu Pátku, který má vzadu kvalitní hráče, kteří mají dostatek zkušeností. Nakonec ale máme tři body, to je hlavní,“ přidal hlízovský trenér hodnocení druhého poločasu.

Příští mistrovské utkání odehrají svěřenci Davida Linharta v sobotu 25. května. Vyrazí na hřiště nováčka I. B třídy a dalšího celku z Kutnohorska, Vrdů, se kterým na podzim vyhráli jasně 5:0. Začátek utkání je naplánovaný na 17:00.

Hlízov stále drží první pozici v tabulce I. B třídy s pětapadesáti body. Jediným mužstvem, které může Hlízovské reálně ohrozit, je druhá Sokoleč, která má o čtyři body méně. Na třetí Škvorec mají svěřenci Davida Linharta náskok devatenácti bodů. Nejbližší soupeř Hlízova z Vrdů je na šesté pozici s jednatřiceti body.

Hlízov – Pátek 1:0 (23. Maxa)

Hlízov: Míšek – M. Šváb, Navrátil, Tafel, Výborný (84. linhart) – Růžička, Kvíčala (53. Kopecký), Maxa, Frejlach, Šesták – Křelina (55. T. Šváb). Trenér David Linhart.