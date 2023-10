Dosavadní lídr krajské I.A třídy ve skupině prohrál podruhé z posledních třech zápasů. Po prohraném okresním derby ve Vrdech zvítězil v domácím prostředí jasně nad Slovanem Poděbrady, v posledním utkání padl na hřišti Pšovky Mělník. Hlízov tak klesl na čtvrtou pozici tabulky, na vedoucí Úvaly ale ztrácí jediný bodík stejně jako Psáry a Kosmonosy B.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Slovan Poděbrady (4:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Pšovka Mělník – Hlízov 2:1

„Zápas moc komentovat nemá cenu,“ ulevil si trenér Hlízova David Linhart. „Hrálo se na nehratelném poli, kdy před námi hráli na tom bahně dva zápasy mládežníci. Jinak obrázek si asi každý udělá sám, když nám nebyly uznány tři góly, z toho jeden po střele z pětatřiceti metrů, kde nemohlo být vůbec nic, a asi třikrát se hrál v domácím pokutovém území volejbal bez trestu. My jsme si nechali ale dát stupidní gól v 87. minutě po standardce z půlky, kdy jsme tam pět na jednoho a necháme frajera zpracovat míč nohou na penaltě bez souboje. Je to už po několikáté a nechápu to. Pak už to domácí ukopali zdárně až do konce,“ okomentoval utkání kouč Hlízova.

Branky: 20. a 86. Pokorný – 71. J. Růžička. Poločas: 1:0.

Hlízov: Vavřina – T. Šváb (37. Kubín), Vančura, P. Růžička, Šesták, Martínek (46. Zdeňka), Král, Kruliš (59. Tichý), Maxa, J. Růžička, Málek (71. M. Šváb).