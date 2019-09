Fotbalisté Hlízova odehráli v sobotu osmé kolo letošní sezony I. A třídy, když vyrazili na půdu soupeře z Rejšic. Už po prvních pětačtyřiceti minutách vedli svěřenci Davida Linharta 2:0, krátce po začátku druhého poločasu šli domácí do deseti. Utkání nakonec skončilo za stavu 3:1 pro Hlízovské, kteří tak stále nenašli přemožitele a drží si stoprocentní bilanci.

Ilustrační foto fotbal. | Foto: Deník / Archiv

Na branku se čekalo do osmé minuty, když hlízovský Jarůněk vysunul Šestáka, který poslal hosty do vedení. Následně se na druhou branku čekalo až do závěru prvního poločasu, když se po protiútoku prosadil Tomíšek a Hlízovští rázem vedli o dvě branky. Ve druhém poločase se po šesti minutách změnil počet domácích hráčů, za nesportovní chování byl vyloučen domácí Hlaváč. O sedm minut později dal třetí branku Hlízova Kopecký. Hosté krátce poté ještě neproměnili pokutový kop. Domácí dali branku v devětapadesáté minutě, střelcem byl Bělík. Po devadesáti minutách byl stav 3:1 pro Hlízov, který v této sezoně zatím neztratil ani bod.