O jedinou branku zápasu se postaral hlízovský Radek Tafel, který se v čtyřiasedmdesáté minutě prosadil zakončením po standardní situaci, díky této brance Hlízovští brali tři body po výhře 1:0.

„Tentokrát nemám ani moc co hodnotit, díky úmornému vedru, a zdecimované sestavě, jsme hráli to, na co jsme měli. V prvním poločase jsme neproměnili tři nebo čtyři stoprocentní šance, také jsme měli trochu smůlu. Ve druhé polovině utkání opadla hra z obou stran, hosté hráli také v oslabené sestavě. Počasí nám dalo opravdu zabrat, nakonec jsme ale v čtyřiasedmdesáté minutě dali branku, když Radek Tafel na zadní tyči dostal míč do sítě po standardní situaci. Nebylo to ani moc o fotbale, spíš jsme chtěli dohrát klidně sezonu ve zdraví, abychom se mohli sejít v létě na I. A třídu,“ zhodnotil utkání trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„Po zápase budeme pokračovat oslavou, máme připravené šampaňské, raut, a od otce Míry Kopeckého jsme za první místo dostali sud piva. Počasí na oslavu nám vyšlo, na rozdíl od utkání, takže si to určitě užijeme,“ dodal hlízovský trenér k mistrovským oslavám.

Hlízovští zakončili sezonu v I. B třídě na prvním místě, které jim zajistilo postup do I. A třídy, s jednasedmdesáti body. Na prvním místě se umístili s jistotou, na druhou Sokoleč, která je v průběhu sezony jako jediná dokázala stíhat, měli bezpečný náskok. Na třetí Sadskou měli náskok šestnácti bodů. V příští sezoně budou svěřenci Davida Linharta nastupovat k mistrovským utkáním I. A třídy, což bude poprvé v historii klubu.

Hlízov – Liblice 1:0 (74. Tafel)

Hlízov: Míšek – M. Šváb (65. Šesták), Tomíšek, Navrátil, Kopecký (90. Procházka), Kvíčala, Tafel, Křelina, Růžička, Výborný, T. Šváb. Trenér David Linhart.

Liblice: Matoušek – Nahár (72. Plachý), Pop, Nouzák (64. Pospíchal), Vosecký, Hejda (84. Fusek), Vlk, Pačes, Rohn, Bázlík, Sochor. Trenér Petr Samek.