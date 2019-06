Jako první se do lepší příležitosti dostal domácí Výborný, jeho pokus hlavou ale mířil mimo bránu, ani druhá Výborného šance brankou neskončila, střelu dokázal zablokovat jeden z hostujících obránců. Pak o sobě dal vědět hlízovský útočník Křelina, který ale hlavičkoval vedle, v další šanci domácích se objevil Kvíčala, střela mu ale příliš nesedla a brankář Chrastný s ní neměl větší problémy. Domácím se podařilo dát branku v devatenácté minutě, Frejlach zahrával rohový kop, na který si počkal Růžička, který hlavou otevřel skóre. Z rohů hrozili domácí i nadále, další hlavičku ale Chrastný i se štěstím dokázal vyrazit, o chvíli později zkoušel po zemi vystřelit Maxa, Chrastný jeho pokus pokryl. O chvíli později hlavičkoval Křelina, který ale brankáře hostů nepřekonal, na druhé straně se do ojedinělé šance dostali hosté, dobrá střela z halfvoleje se odrazila od břevna mimo vápno domácích. Druhou branku dali domácí ve dvaačtyřicáté minutě, když vyslal Kvíčala lehce tečovanou střelu, která skončila v bráně.

Jen tři minuty z druhého poločasu trvalo domácím, než dali další branku, tu vstřelil Výborný. Následovala pasáž, ve které o sobě dali vědět tak hosté, jeden z hráčů Městce Králové byl v dobré šanci, jeho střela z úhlu šla ale mimo bránu, další šance hostů v podobě střely z dálky skončila nad bránou. Obrovskou příležitost měli hosté o chvíli později, ale i přes to, že byl hráč hostů sám před bránou, poslal míč nad. Hosté se nakonec dočkali, v šestapadesáté minutě dal branku Němec. Pak ale domácí přidali další tři branky, nejdříve Kopecký střelou z vápna, následně Frejlach, a nakonec krátce před koncem utkání Tafel. Hlízov tak zvítězil 6:1 a zajistil si výhru v letošní sezoně I. B třídy.

„Pro lidi to byl asi dobrý zápas, padlo hodně branek, pro trenéry to bylo horší. V obraně bylo hodně chyb na obou stranách. Výhra 6:1 je hezký výsledek, ale podle mě jsme branku dostat neměli, hosté měli tři nebo čtyři tutovky, my máme v obranné fázi problémy, nekomunikujeme, nehrajeme dobře do těla, jsou to systémové chyby. Jsem ale spokojený s postupem, poslední krok je vždy nejtěžší, jsem rád, že do Bílého Podolí pojedeme v klidu a zahrajeme si fotbal,“ zhodnotil utkání hlízovský trenér David Linhart.

„Oslavy necháme na poslední kolo s Liblicí, protože většina z nás má na pondělí povinnosti. Tři čtvrtě týmu jezdí v práci autem, takže by to nemělo smysl, navíc jsme nic nepřipravovali, abychom to nezakřikli,“ dodal David Linhart k postupovým oslavám.

Příští mistrovské utkání odehrají hlízovití fotbalisté v sobotu 8. června od 17:00 na půdě dalšího celku z Kutnohorska, Bílého Podolí.

Hlízov – Městec Králové 6:1 (19. Růžička, 42. Kvíčala, 48. Výborný, 72. Kopecký, 76. Frejlach, 89. Tafel – 56. A. Němec)

Hlízov: Míšek – M. Šváb, Navrátil, Frejlach, Tafel, Kvíčala, Křelina (68. Kopecký), Růžička, Maxa, Výborný, T. Šváb (57. Hačka). Trenér David Linhart.

Městec Králové: Chrastný – Kafka, Poděbradský, Tyl, A. Němec (73. Havránek), L. Němec, Jizba, Hradečný, Hartman, Janouch, Černovský. Trenér Ladislav Krejčí.