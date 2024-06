S celkovým umístěním určitě panuje velká spokojenost. Chtěli jsme hrát v klidném středu tabulky a hlavně se vyhnout bojům o záchranu. Takže jsme plán splnili.

V zimní přestávce jste několikrát naříkal na špatnou tréninkovou morálku hráčů, to se nakonec asi neprojevilo a dařilo se vám vyhrávat. Jak je to možné?

Já si myslím, že je to ve spoustě týmů podobné. Co se bavím s jinými trenéry, tak většina není spokojená stejně jako já. Po přípravě se docházka zlepšila, párkrát se nás sešlo třeba osmnáct, ale ke konci už to bylo horší. Kvůli zraněním jsme trénovali třeba v deseti lidech. Vyhrávali jsme, protože máme zkušený tým, ale také jsme měli v dost zápasech kliku.

Během jarní části sezony váš tým trápila zranění. Často vám chybělo dost hráčů. Byl to velký problém?

Jak se ukázalo, byl to velký problém. Ke konci už jsme to tak tak lepili a v poslední třetině se nám komplet rozpadla osa týmu a bylo to znát jak herně, tak výsledkově.

Kdyby přišla dodatečná možnost na postup o patro výš, přijali byste to?

Asi určitě ne, většina kluků odešla z vyšších soutěží a už by se tam asi nechtěla zpátky vracet.

Co vám v letošní skončené sezoně udělalo největší radost?

Asi celkové umístění týmu.

A z čeho jste byl naopak nejvíce zklamaný?

Nejvíce mě zklamalo smolné zranění Ládi Maxy, který vypadl s přetrženým křížovým vazem minimálně na tři čtvrtě roku. Druhým zklamáním bylo pro mě chování některých hráčů, které znám od jejich sedmnácti, osmnácti let. V Hlízově hráli delší dobu a máznou tam volný přestup a oznámí to po telefonu týden před koncem. Nezklamalo mě to ani tak fotbalově, ale spíš lidsky. Zranit se v únoru, když chci přepálit soupeře, nechat si sehnat doktora, který mě vyléčí, ke kterému bych se sám nikdy nedostal a pak utéct, na to už musíte mít silný žaludek. Ale taková je asi doba..

O co nebo o koho se mohl tým opřít, když se vám zrovna nedařilo?

V první části sezony tým táhl střelecky i asistencemi Kuba Vančura, ve druhé polovině už jsme to rvali týmově a nikdo moc nevyčníval.

Dá se počítat se tím, že v kádru nastanou velké změny v letní přestávce?

Je mimo Maxa, dva hráči odchází do Bílého Podolí. Nějaké posily už máme dohodnuté, ale jména si nechám zatím pro sebe.