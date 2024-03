Hlízov toho soupeři moc nedovolil a nechal zapomenout na debakl z podzimu

/FOTO/ Na podzim schytali od béčka Kosmonos sedmičku, toho se chtěli fotbalisté Hlízova v prvním jarním kole krajské I.A třídy vyvarovat. A to se jim podařilo na výbornou. Od soupeře gól nedostali a když se prosadili oba útočníci Kruliš a Maxa, mohli se radovat z parádního vstupu do jarních části sezony. „Byl to slušný zápas,“ uvedl trenér Hlízova David Linhart.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Hlízova (oranžové dresy) v úvodním jarním kole I. A třídy porazili SK Kosmonosy B 2:0 | Foto: Kateřina Straková