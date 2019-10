Hlízovští fotbalisté odehráli v sobotu další utkání letošní sezony I. A třídy, v desátém kole zavízali svěřenci Davida Linharta za soupeřem do Luštěnic. Po prvním poločase se stala poněkud neobvyklá věc, Hlízov prohrával 0:1. Během druhé pětačtyřicetiminutovky ale dokázala hlízovští fotbalisté vstřelit dvě branky během šestnácti minut, čímž si zajistili další tři body za vítězství 2:1.

Hlízovští fotbalisté porazili Pšovku Mělník 3:1 | Foto: Deník / Jakub Secký

První branka padla po dvaceti odehraných minutách, po chybě hostů poslal Luštěnické do vedení 1:0 Ondřej Mísař. To byls také jediná branka v prvním poločase utkání, Hlízovští si sice dokázali vytvořit dobré příležitosti ke vstřelení branky, ale nedokázali přesně zakončit, do kabin se tak šlo za stavu 1:0. Ve druhém poločase se hostům po pěti minutách podařilo to, o co se celý první poločas snažili, vyrovnání zařídil v padesáté minutě Radek Šesták. O šestnáct minut už svěřenci Davida Linharta měli vedení na své straně, branku na 2:1 pro Hlízovské vstřelil střední obránce Radek Tafel. Jednalo se zároveň o poslední branku v zápase, Hlízov tak v Luštěnicích bral výhru 2:1.