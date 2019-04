Sokoleč vedla už v jedenácté minutě, když se prosadil Kučera, za Hlízov odpověděl o pouhé tři minuty později Šesták, který vyrovnal na 1:1. Další branky padly až ve druhém poločase, nejdříve v osmašedesáté minutě skóroval domácí Suchánek, o pět minut později Hlízov podruhé vyrovnal díky brance Tafela. Následující pokutové kopy ovládly domácí, kteří tak brali bonusový bod.

„Do Sokolče jsme jeli s tím, že jsme se obávali tlaku od domácích, uzpůsobili jsme tomu taktiku, chtěli jsme vysoko napadat a znemožnit domácím hru. To se nám dařilo, v prvních deseti minutách jsme šli třikrát sami na bránu, bohužel jsme šance neproměnili. Z ojedinělého útoku soupeře jsme navíc inkasovali, naštěstí jsme vyrovnali díky brance Šestáka a jeho individuální akci. Kromě deseti minut jsme byli lepší, poločas skončil ale nerozhodně,“ popsal první dějství David Linhart, trenér Hlízova.

„Ve druhém poločase si s námi domácí nedokázali poradit, jen odkopávali míče, na což nejsou zvyklí. My jsme měli dvě, tři pološance, domácí na tom byli podobně, z jedné nám dali branku po totožné chybě jako u první inkasované branky. My jsme opět vyrovnali, tentokrát ze standardní situace, od té doby na hřišti bylo jen jedno mužstvo, šli jsme si za výhrou, měli jsme dobré šance, ale neproměnili jsme je. Nakonec bereme jen jeden bod, sice jsme hráli s konkurentem o postup, ale na vyložené šance jsme zvítězili. Hráli jsme dobře a zasloužili jsme si vyhrát,“ přidal průběh druhého poločasu Linhart.

„Soupeř má velkou kvalitu, naše mužstva jsou srovnatelná. Akorát si s námi nedovedli poradit, dřív nás přehrávali uprostřed hřiště, kde umí kombinovat, my jsme je ale vysokým presinkem vyřadili ze hry. Vzadu nakopávali dlouhé balony do autu a nedovedli si s tím poradit. My jsme měli proměnit šance a rozhodnout v základní hrací době,“uzavřel Linhart své hodnocení.

Sokoleč – Hlízov 3:2 na penalty (11. Kučera, 68. Suchánek – 14. Šesták, 73. Tafel)

Sokoleč: Shokodko – Mejzr, Šťastný (85. Müller), Fink, Suchánek, Půlpán (46. Němec), Kozel, Kučera, Hlavatý, Auer, Svoboda. Trenér Robert Jirák.

Hlízov: Míšek – Výborný (19. T. Šváb), Tafel, Navrátil, M. Šváb – Hačka, Kopecký, Růžička, Šesták, M. Frejlach – Maxa (59. Křelina). Trenér David Linhart.