„Narazili jsme na tým, o jehož nesporných kvalitách jsme dobře věděli. Říkali jsme si i o jejich rozdílovém hráči Pažoutovi, který nás ale stejně sestřelil,“ divil se ještě po zápase trenér Hlízova David Linhart. „Ukázalo se taky v plné nahotě, jak nám chybí ve středu pole Pavel Růžička, který byl v trestu,“ přidal kouč poražených. „Bousov byl od začátku více na míči, my jsme jim nechávali až moc prostoru jak v napadání, tak v obraně. Když už jsme se dostali do podle mě solidních předfinálních situací, tak jsme je řešili úplně tragickým způsobem, kdy místo jednoduchého balonu za zónu jsme většinou namazali soupeři do protiútoku nebo netrefili pasem hřiště. Oba góly jsme dostali jako přes kopírák. Po dlouhém ale cíleném odkopu si necháme balon ve vápně spadnout za sebe a následně dostaneme gól. V 52. minutě jsme šli z přemíry snahy jako poslední půl rok asi podesáté do deseti a už nebylo co řešit. Chtěl bych pochválit Filipa Tichého, který vlétl na hřiště o poločase a byl jedním z nejlepších hráčů a svůj dobrý výkon korunoval hezkým gólem,“ popisoval důležité momenty střetnutí David Linhart.

Branky: 90. Tichý – 38. Honc, 47. a 55. Pažout. ČK: 50. Para (Hlízov). Poločas: 0:1.

Hlízov: Míšek – Šusta (62. M. Šváb), J. Růžička, Puk, Vyhnánek (62. Tomíšek), Para, Tafel, Váňa, Švec (46. Tichý), Maxa, Král.