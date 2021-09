Hlízov – Čelákovice 2:2

„Z naší strany tragický výkon, absolutně jsme nesplnili to, co jsme si řekli před zápasem,“ byl pořádně naštvaný trenér hlízovského celku David Linhart. „Nedali jsme si dvě nahrávky za sebou. Oba góly jsme hostům nabídli na zlatem podnose po našich hrozných chybách v rozehrávce a naopak gól nedáme téměř z ničeho. Opět jsme nastřelili čtyři břevna a neproměnili asi čtyři samostatné nájezdy. Góly jsme mohli ale i inkasovat,“ hodnotil vystoupení svého týmu Linhart. „Pokud většina hráčů radikálně nezmění svůj přístup k fotbalu, tak místo předních příček se budeme plácat s bídou ve středu tabulky,“ má jasno kouč domácího mužstva.

„Bylo hodně těžká dát mužstvo do kupy po tom debaklu. Dopadlo to ale více než dobře. Herně i výsledkově,“ zaradoval se trenér hostujícího mužstva Radek Skuhravý.

A to jeho tým ještě chvíli před koncem dokonce vedl. Hlízov zachraňoval plichtu za pět minut dvanáct. „Těsně před koncem jsme vedli. Remíza je ale asi spravedlivá, domácí trefili asi čtyřikrát tyč, my jsme zase měli šance po brejcích. Utkání musím hodnotit kladně, plnili jsme to, co jsme si řekli. Kluci to odbojovali. Když budeme takhle hrát, nebudeme v tabulce dole,“ věří Radek Skuhravý.

Branky: 24. Maxa, 83. J. Růžička – 60. Dalekorej, 80. Kovalov. Poločas: 1:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – Výborný, Jarůněk (46. Puk), Tafel, Maxa, Šesták, P. Růžička, Šusta (46. T. Šváb), M. Šváb, Vyhnánek (58. Para), J. Růžička.

Union Čelákovice: Janda – Havlát, Mašek, Nesládek, Vacek, Kolovecký, Kovalov, Dalekorej, Kadeřábek (80. Bílek), Pánek (87. Arazim), Haloun (64. Linka).