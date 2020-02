Fotbalisté Hlízova se v sobotu v rámci zimní přípravy utkali se silným celkem. Zavítali na hřiště Vlašimi B, kde dokázali uhrát remízu 0:0. Podle hostujícího trenéra je zasloužená.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Hlízovské poprvé v přípravě prověřil tým z krajského přeboru, tedy ze soutěže, do které by chtěl mančaft trenéra Davida Linharta v červnu postoupit. „Z mého pohledu jsme hráli s výborným soupeřem, který byl na tom dobře jak běžecky, tak i kombinačně,“ chválil kouč hostí a navázal: „Za mě jsme určitě se soupeřem z krajského přeboru obstáli, ale ukázalo nám to i nějaké rezervy, které jsou podle mě určitě ve hře bez míče. Také se mi moc nelíbí, že si občas počínáme trochu lehkovážně v některých situacích.“