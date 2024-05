Fotbalisté Hlízova sice na půdě zachraňující se Staré Boleslavi jako první inkasovali, utkání dalšího kola krajské I.A třídy nakonec dovedli k jasnému vítězství. Ještě do poločasu hosté skóre dvěma brankami otočili ve svůj prospěch a po přestávce už dávali gól jen oni. A byly čtyři. Dvakrát se mezi střelce zapsali Maxa a Král, zbylé dvě trefy přidali střídající hráči, kteří byli na hrací ploše jen chviličku.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Úvaly (3:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Stará Boleslav – Hlízov 1:6

„My jsme klasicky v Boleslavi začali špatně a dostali se pod tlak. Domácí to kvérovali, my jsme udělali dvě až tři zbytečné standardky na naši půlce a na jejich pidi hřišti to smrdí gólem kdekoliv za půlkou. Probral nás až obdržený gól z velké dálky, kdy jsme špatně odstoupili aut a stoper domácích se hodně ukopl při centru a skončilo to v naši bráně. Gólmana z toho neviním, tohle je prostě smůla,“ podotkl trenér Hlízova David Linhart. „Bylo dobře, že jsme to ještě do půlky otočili po standardce a potom po individuální akci Krále. Krátce po poločase jsme dali Tichým na 3:1 a podle mě bylo hotovo. Domácí to otevřeli a odpadli i kondičně. Od šedesáté minuty už to byla exhibice, ale soupeř už byl fyzicky a psychicky zlomený. Měli v zápase dobré pasáže, které nedokázali gólově zúročit, naopak my jsme je ze všeho trestali. Výsledek mohl být ve finále ještě vyšší, nedali jsme penaltu a spoustu dalších šancí v závěru,“ popsal utkání kouč vítězného celku.

Branky: 27. Moravský – 31. a 62. Maxa, 44. a 89. Král, 59. Tichý, 70. Zdeňka. Poločas: 1:2.

Hlízov: Míšek – J. Růžička, Šesták, Jilemnický (67. M. Šváb), Vančura (79. Martínek), Kruliš (55. Tichý), Vojtíšek (61. Zdeňka), Hačka, P. Růžička, Maxa, Král.