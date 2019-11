Souboj prvního celku I. A třídy s druhým mohli diváci vidět v Hlízově, kde domácí mužstvo hostilo rezervu Českého Brodu. První poločas utkání skončil nerozhodně za stavu 2:2, ve druhé části utkán padla jediná branka, postaral se o ni hostující Šťastný. Českobrodští jsou tak prvním týmem, který dokázal zvítězit nad Hlízovem v aktuální sezoně.

Ilustrační foto fotbal | Foto: Deník / Archiv

Nejprve šli do vedení domácí fotbalisté, když se v osmadvacáté minutě prosadil Radek Šesták, o minutu později bylo ale už vyrovnáno, za hosty vstřelil první branku Petr Sedláček. V pětatřicáté minutě už fotbalisté Českého Brodu vedli 2:1, když domácího brankáře Michala Míška překonal Martin Livora. Do kabin se šlo za stavu 2:2, třináct minut po začátku druhého poločasu dal třetí branku Českého Brodu David Šťastný. Byla to také poslední branka, díky které rezerva Českého Brodu zvítězila.