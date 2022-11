„Jsme rádi za tři body. Začali jsme se propadat tabulkou a už to začínalo smrdět,“ hlesl po utkání hlízovský trenér David Linhart. „Musím svoje hráče pochválit, od začátku jsme hráli pozorně a zodpovědně a vlastně hosty okupující vršek tabulky nepustili ani do jedné stoprocentní šance. My jsme toho taky moc neměli, ale po hezké střele Puka jsme se ujali vedení, které jsme celkem v pohodě udrželi až do konce. Dali jsme i druhý gól Pavlem Růžičkou, který bohužel ale nebyl uznán pro ofsajd. Chtěl bych pochválit rozhodčí, kteří pískali naprostou rovinu a s jejich výkonem byla spokojenost z obou stran, takhle by to mělo vypadat,“ přidal svůj pohled na zápas Linhart. „Teď nás čeká Bohemia, která hraje hezký a rychlý fotbal a tenhle výsledek nás doufám nakopnul k dalšímu bodovému zisku,“ věří hlízovský kouč.

Branky: 27. Puk. Poločas: 1:0.

Hlízov: Míšek – Šusta (87. Para), Tafel, P. Růžička, M. Šváb, Šesták (82. Vyhnánek), Maxa, Puk (89. Švec), Tichý (55. Váňa), Král, J. Růžička.