V prvních deseti minutách se do dobrých příležitostí dostali hosté, kteří ale šance nevyužili ani v jednom případě. Naopak domácí se v osmé minutě prosadili po rohovém kopu, na jehož konci rozvlnil síť Kvíčala. Ve druhém poločase dal druhou branku domácího celku Tafel v devětapadesáté minutě. O šestnáct minut později se prosadil Šesták. V devět sedmdesáté minutě, dvacet minut od své první branky, se podruhé prosadil Tafel. Hosté už pouze korigovali výsledek v devadesáté minutě po trefě Sítaře. Hlízov porazil Pěčice 4:1, po sedmém kole je stále neporažený, navíc nasbíral nejvyšší možný počet bodů.

„Vstup do utkání se mi absolutně nelíbil, do desáté minuty jsme měli třikrát velké hřiště vzadu, a lacině jsme soupeře pustili do tří protiútoků, takže jsme mohli klidně o dvě nebo tři branky prohrávat. Paradoxně jsme se ale jako první prosadili my, když se po dobře zahraném rohovém kopu od Radka Šestáka vrátil míč zpátky na první tyč, kde se prosadil Filip Kvíčala. Potom už se z naší strany hra srovnala, hráli jsme lépe, ale první poločas podle mých představ nebyl, hodně jsme kazili,“ řekl k prvnímu poločasu hrající trenér hlízovských fotbalistů David Linhart.

„O přestávce jsme prostřídali, ještě před poločasem nahradil zraněného Frejlacha Tomáš Šváb, který hru oživil, to samé platí pro Ondru Tomíška. Ve druhé polovině hosté odcházeli fyzicky, do toho jsme nasadili čerstvé hráče, zápas jsme bez nějakých větších problémů dovedli do vítězného konce, ještě jsme dali tyč a břevno. Myslím si, že zápas byl jednoznačný. Mrzí mě nezaviněné zranění Honzy Flachbarta z Pěčic, který zablokoval střelu, a přisedl si u toho nohu, vypadá to na zlomenou kost, musela pro něj dojet sanitka. Je to bývalý ligový hráč, takové zranění je v jeho věku hodně nepříjemné. Přeji mu brzké uzdravení,“ doplnil Linhart své hodnocení.

Příští mistrovské utkání čeká na fotbalisty Hlízova v sobotu 28. září na hřišti Rejšic. Tabulkově vstoupí do utkání jako favorit Hlízov, výkop je naplánovaný na 16:00. Nejbližší utkání před domácím publikem očekávají Hlízovští v sobotu 5. října, kdy do Hlízova dorazí mužstvo z Jesenic, půjde tedy o souboj z nejvyšších pater tabulky I. A třídy.

Hlízovští si nevedou špatně ani v individuálních statistikách. Na listině střelců se na druhém místě nachází Martin Puk, letní posila z Velimi, který stihl nastřílet šest branek během šesti utkání. Puk se prosadil v zápasech proti Mnichovu Hradišti, dvakrát proti Pšovce Mělník, a hattrick zaznamenal hlízovský útočník v Divišově.

Hlízov – Pěčice 4:1 (8. Kvíčala, 59., 79. Tafel, 74. Šesták – 90. Sítař)

Hlízov: Míšek – M. Šváb (52. Tomíšek), Navrátil, Tafel, Hačka – Šesták, Frejlach (44. T. Šváb), Kvíčala (76. Kopecký), Růžička, Maxa (88. Výborný) – Puk (69. Jarůněk). Trenér David Linhart.

Pěčice: Dufek – M. Tůma, Mulač, Novák, Král, J. Tůma (34. Koníček), Flachbart (68. Nosek), Kiceluk, Hubač, Heřmanský, Sítař. Trenér Miroslav Hubač.