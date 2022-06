„Poprvé na jaře se nám povedlo složit dohromady naši elitní stoperskou dvojici, a to ve třináctém kole, což je asi rekord, a na naší hře směrem dozadu to bylo hodně znát,“ vtipkoval hlízovský trenér David Linhart. „Hosté začali sebevědomě, ale přibrzdilo je brzké a asi přísné vyloučení Bureše. My jsme potom měli soupeře prakticky na půlce a neproměnili asi tři slušné šance, abychom skórovali ve 45. minutě po centru Puka Vyhnánkem. Hned po přestávce byl hodně přísně vyloučený Láďa Maxa, Průhonice ucítily šanci, ale jak otevřeli hru, tak jsme je z brejku potrestali. Jsem rád, že jsme konečně sestřelili někoho z první trojky a svoje mužstvo musím za tento zápas pochválit,“ byl spokojený kouč vítězného celku.

Čelákovice vypráskaly zdecimovanou čáslavskou rezervu šesti góly

Branky: 45. Vyhnánek, 57. a 79. Puk, 62. Para, 84. Hačka. ČK: 52. Maxa - 5. Bureš. Poločas: 1:0.

Fotbal Hlízov: Míšek – J. Růžička, Šusta (74. Tomíšek), Šesták, Puk, Kosprd (46. Para), Tafel, Král, Hačka, Maxa, Vyhnánek (80. M. Šváb).