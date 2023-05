Byli hodně blízko skalpu lídra, vyrovnávací branku dostali až v nastavení. Fotbalisté Hlízova plichtili s vedoucím Poříčím nad Sázavou. Svěřenci trenéra Linharta po poločase prohrávali, skóre ale po změně stran otočili. V závěrečném tlaku hosté vyrovnali a odvezli si bod.

Z fotbalového utkání I.A třídy Hlízov - Čáslav B (1:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Hlízov – Poříčí 2:2

„Proti prvnímu týmu soutěže s několika hráči s ligovými starty, jsme nastoupili aktivně a sebevědomě, soupeře jsme zatlačili a měli do třicáté minuty tři nebo čtyři ložené šance, které jsme bohužel neproměnili. Hosté hrozili dlouhými nákopy na rychlého Azilinona, které se nám dařilo naštěstí ubránit. Trestem za neproměněné šance byla lehkovážná chyba, kdy jsme na stoperu dělali kličku, soupeř nám ji vystihl a my už jsme to nestihli zavřít,“ hodnotil první poločas hlízovský kouč David Linhart. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že jsme lepším týmem a že to otočíme, což se nám podařilo a mohli jsme i góly přidat. Bohužel jsme po našem nedůrazu při soupeřově hře vabank inkasovali v 93.minutě na 2:2,“ přidal hlízovský kormidelník. „Přesto bych chtěl kluky pochválit, naše hra má nějaké parametry, které si představuju. Má to hlavu a patu, ne jako na podzim. Mrzí mě jen velký počet zranění, mimo jsou klíčoví hráči jako Zdeňka nebo Puk, který se snad už zapojí. Zranění si obnovil Para. Ocenit bych chtěl i rozhodčí, kteří ke kvalitě zápasu přispěli dobrým výkonem,“ dodal Linhart.

Branky: 54. a 75. J. Růžička (první z PK) – 43. Azilinon, 90+3. Galuška. Poločas: 0:1.

Hlízov: Míšek – P. Růžička, Král, Jilemnický, Martínek, Šesták, Maxa, Tichý (81. Para, 90+1. Puk), J. Růžička, Tafel (46. M. Šváb), Vojtíšek.