„Tentokrát jsem spokojený. Myslím si, že jsme hráli po delší době povedený zápas.. Konečně se prosadili všichni tři útočníci, za to jsem hodně rád,“ těšilo hlízovského kormidelníka Davida Linharta. „Vlastně od začátku jsme dominovali a hned v druhé minutě nastřelili Kosprdem břevno, vedení nám zajistil po výkopu Míška Maxa, který udržel míč proti třem hráčům soupeře a skóroval. Potom se krásně prosadil střelou z vápna Puk a nebylo už co řešit. Spousta šancí ještě zůstala nevyužita. Trochu mě mrzí poleveni v koncentraci na konci zápasu, kdy jsme si koledovali chvílemi o gól, ale to se při vysokém vedení stává. Doufám, že jsme se dostali zpátky na vítěznou kolej a potrápíme první dva celky tabulky, které nás nyní čekají,“ věří Linhart.

Branky: 20. Maxa, 27. Puk, 55. Kosprd, 66. Šesták, 90. Jarůněk. Poločas: 0:2.

Fotbal Hlízov: Míšek – M. Šváb, Šesták, Šusta (56. Tomíšek), Puk, Kosprd (81. Para), Tafel, Král, Hačka, Maxa, T. Šváb (79. Jarůněk).